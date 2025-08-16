El obispo de Córdoba muestra su «admiración» por los trabajos de recuperación de la Mezquita-Catedral

El obispo de Córdoba Jesús Fernández oficia la misa de la Virgen de la Asunción

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha presidido hoy la Eucaristía en la Catedral con motivo de la solemnidad de la asunción de la Virgen María. La celebración ha sido la primera del prelado tras el incendio del pasado día 8 de agosto y antes de impartir la bendición, se ha dirigido a instituciones, servicios de seguridad municipales y Cabildo Catedral para mostrar su agradecimiento por la gestión del incendio.

Además, también se ha dirigido a los los muchos particulares que han ofrecido su apoyo y su oración de manera anónima. El obispo ha querido expresar su agradecimiento a «a Dios, a la Virgen y a San Rafael» y reconocer la actuación del Cabildo Catedral y de su Deán Presidente, Joaquín Alberto Nieva, «que desde el principio se puso al frente de la situación».

Sus palabras de agradecimiento se extienden a los servicios de seguridad y mantenimiento de la Catedral cuyo ritmo en los trabajos de recuperación «causa admiración», a la Unesco en la valoración de estos trabajos. «Felicitamos y a damos las gracias a Cabildo y personas que trabajan en esta Iglesia Catedral», ha remarcado el obispo.

El obispo de Córdoba ha permanecido informado en todo momento de las tareas de control y extinción del incendio desde que se declaró el fuego, en torno a las 21.00h del viernes 8 de agosto, por parte del Deán Presidente, el Vicario General de la Diócesis y el Obispo Emérito, monseñor Demetrio Fernández.