Espejo celebra su tradicional matanza con una agenda repleta de actividades

La Matanza Tradicional del Cerdo y Fiesta de la Tapa de Espejo celebrará su veintidós edición el 31 de octubre y los días 1 y 2 de noviembre. Esta actividad, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba, a ... través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), contempla diferentes actividades lúdico culturales y un programa de promoción empresarial en los días previos a su inauguración.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha destacado que «esta feria se consolida en cada edición y tiene como objetivo promocionar un patrimonio tan singular en el municipio de Espejo como es la tradición de la matanza y la elaboración de productos derivados del cerdo».

Romero ha resaltado que «el apoyo de la Diputación a esta feria y al sector agroalimentario, a través de una convocatoria de subvenciones para ayudar a las empresas de la provincia de Córdoba en sus estrategias de comercialización y distribución de productos».

Al respecto, el delegado ha enfatizado que estas ayudas se enmarcan en Sabor a Córdoba, «marca que es un compromiso con las almazaras, con las queserías, con las bodegas, con las cooperativas de la provincia de Córdoba, y una manera de ayudar a los territorios y a quienes los habitan; pero además tiene que ser un sinónimo de que lo rural es igual a innovación». «Estamos hablando de fijación de población al territorio, de un sector que es orgullo y punta de lanza y genera mucho empleo en esta provincia», ha añadido Félix Romero.

Casi 3.000 metros

En esta edición, se contará con un espacio expositivo de casi 3.000 metros cuadrados del pabellón municipal de deportes y las dependencias de la cooperativa olivarera San Isidro de Espejo, que servirán de complemento y apoyo al desarrollo de las actividades programadas.

En el interior de la zona habrá una serie de expositores donde las empresas podrán ofrecer al visitante sus productos estrella. En el exterior se instalará una carpa que servirá de apoyo para el desarrollo de todas las actividades programadas, entre las que están previstas un desayuno tradicional espejeño, talleres de elaboración de embutido y otros productos típicos de la gastronomía tradicional, cata de aceite, taller de juego para niños, actuaciones musicales y visita guiada por el patrimonio monumental de Espejo y una exposición de maquinaria agrícola.

Junto con la parte festiva y lúdica, habrá encuentros de trabajo para trazar redes profesionales

Asimismo, está prevista también una jornada de trabajo con empresarios del sector de las cárnicas y del resto de sectores económicos emergentes de la localidad con el objetivo de analizar la problemática que atraviesa el mundo rural, intentando buscar alternativas sólidas de cara al futuro.

A esta feria se darán cita profesionales del sector de las cárnicas y del aceite de oliva con la participación de cooperativas, productores y potenciales clientes, con el fin de que las empresas locales se abran al mercado exterior. En años anteriores han estado representados los municipios de Montilla, Puente Genil, Baena, Villafranca, Rute, Nueva Carteya, Montoro y Castro del Río y en esta edición estará representada la localidad de Cañete de las Torres, con una representación de sus productos típicos y de su cultura.