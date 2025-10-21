Suscríbete a
ABC Premium

Alimentación

Espejo celebra su tradicional matanza con una agenda repleta de actividades

La cita se celebrará entre el viernes 31 de octubre y el domingo 2 de noviembre

La matanza del cerdo de Espejo, una tradición con raíces de futuro

Presentación de la matanza del cerdo de Espejo
Presentación de la matanza del cerdo de Espejo ABC

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Matanza Tradicional del Cerdo y Fiesta de la Tapa de Espejo celebrará su veintidós edición el 31 de octubre y los días 1 y 2 de noviembre. Esta actividad, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba, a ... través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), contempla diferentes actividades lúdico culturales y un programa de promoción empresarial en los días previos a su inauguración.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app