La industria de la Navidad de Rute afronta con optimismo la campaña pese a la subida de costes

A pesar de que el calor se resiste a marcharse, en Rute ya huele a Navidad. Faltan dos meses para la celebración de estas fiestas y el municipio de la Subbética ha comenzado a recibir visitantes para conocer la industria existente allí ... que está ligada a estas fechas a través de espacios efímeros como el Belén de Chocolate o el Museo del Azúcar, aunque se espera que sea a partir del próximo fin de semana del Día de Todos los Santos, el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre, cuando la afluencia aumente considerablemente.

Las empresas afrontan esta campaña con optimismo en cuanto a las ventas que puedan realizar, aunque se mantiene la amenaza de los costes de producción, que, según los interlocutores consultados por ABC, han seguido incrementándose durante este año para quienes tienen en sus manos los productos que deben comercializarse en las siguientes semanas, y en grandes cantidades.

Se da la circunstancia de que esta actividad se desarrolla durante algo menos de un trimestre, pero eso no impide que sea uno de los principales soportes económicos y de creación de empleo en la localidad. Así lo demuestran los datos que maneja el Ayuntamiento ruteño, que revelan que las contrataciones para esta campaña suelen rondar el medio millar, que se reparten entre las empresas de pastelería y dulces, las de restauración y hostelería, los fabricantes de anisados y las firmas de embutidos. Todos ellos tienen en la localidad de la Subbética uno de los puntos fundamentales para Córdoba y las provincias limítrofes.

Se trata de una cifra muy relevante para un municipio de menos de 10.000 habitantes que presentaba el año pasado una tasa de paro del 11 por ciento, aunque desde el Consistorio se asegura que durante estas fechas, las que anteceden a las fiestas, se alcanza el pleno empleo. Las visitas suelen rondar las 100.000 cada año.

Chocolate

El gerente de Galleros Artesanos, Jorge Garrido, aseguró que están registrando este año un crecimiento desde el punto de vista industrial y de las ventas, aunque no lo cuantifican hasta que finaliza la campaña, ya en enero. El directivo indicó que esta mejoría se centra en aquellos productos que cuentan como ingrediente principal el chocolate, así como los nuevos turrones que han sacado al mercado.

Esta firma, que contrata en estos meses a unas 80 personas de forma directa, produce los dulces tradicionales navideños que más se demandan en esos días, como es el caso del alfajor, el surtido de bombones o la hojaldrada.

No obstante, también apuestan cada año por las novedades, destacando en esta ocasión los productos con pistacho, aunque también generan mucho interés los sabores de yogur y fresa o el de coco, que introdujeron como novedad en 2024.

Garrido destacó que, aparte de las ventas que realizan en su propia tienda, cada vez tiene más relevancia en su cuenta de resultados la comercialización en supermercados y grandes superficies, tanto con su marca propia como para terceros que le ponen su propia etiqueta.

En este sentido, resaltó que «la distribución, principalmente grupo de mayor tamaño que no dejan de abrir establecimientos como Mercadona, Lidl, Aldi o Carrefour, están experimentando mucha subida en detrimento del pequeño comercio, que, desgraciadamente, está en una tendencia descendente».

También el canal online cobra importancia en sus operaciones, aunque Garrido reconoció que fue durante la pandemia cuando las ventas a través de Internet registraron un fuerte crecimiento, una línea que, según afirmó, se ha estabilizado en los últimos años.

En el lado menos positivo aparecen los costes de producción. Hace dos años fue el azúcar, fundamental en sus productos, el que causó estragos entre esta industria por la fuerte subida de sus precios, un relevo que cogió en 2024 la manteca de cacao. «El chocolate cuadruplicó su valor el año pasado y en esta ocasión ha seguido creciendo, pero no tanto», resaltó el directivo, quien apuntó que los frutos secos, sobre todo la almendra, son los ingredientes que más se han encarecido, «aunque no nos podemos olvidar de los costes energéticos». Todo ha contribuido.

Sabores novedosos

El sector de los licores está formado en Rute por cuatro empresas, entre las que sobresale la fabricación y la comercialización de anís, también una bebida muy ligada a las celebraciones navideñas.

Una de ellas es Destilerías Duende, cuyo gerente, Anselmo Córdoba, aseguró que «mantenemos buenas expectativas, puesto que las pérdidas de ventas que se producen en el alcohol de alta graduación se recuperan con licores de unos 15 grados con sabores novedosos como la galleta Lotus o el Dubai, que es una mezcla de chocolate y pistacho, que son más demandados por la población joven frente al anís dulce o el seco, que son bebidas con 36 y 55 grados, respectivamente».

«Son nuevas tendencias del mercado a las que no nos queda más remedio que adaptarnos», recalcó el responsable de las destilerías sobre los productos de última generación.

Los productos cárnicos también tienen su hueco en la oferta de la localidad en las fiestas navideñas. El responsable de Jamones Rute, Juan Jiménez, espera que las ventas se mantengan este año en su caso. Tampoco prevé una subida de los precios de estos productos en estas fechas, salvo en el caso del jamón ibérico como consecuencia de que «las exportaciones se han incrementado, sobre todo a China».