La Diputación aprueba más de 700 subvenciones para la natalidad y adopción en Córdoba

La Diputación de Córdoba ha aprobado ya la concesión de un total de 729 subvenciones en el marco de la Convocatoria de Ayudas Económicas a la Natalidad y/o Adopción 2025 en los municipios de la provincia con población inferior a los 50.000 habitantes, convocatoria que permanecerá abierta hasta noviembre y que recoge ayudas de 600 euros por hijo.

Así, en la segunda resolución definitiva, correspondiente a las solicitudes presentadas entre el 1 de junio y el 30 de junio de 2025, se han otorgado 270 nuevas subvenciones por importe de 165.600 euros que se suman a las 459 que fueron concedidas en la primera resolución (correspondiente al mes de mayo) por valor de 285.000 euros.

Las ayudas de este año incorporan importantes novedades como ir dirigidas a municipios de población inferior a los 50.000 habitantes y ELAs, todos menos Córdoba capital, y el incremento del presupuesto de 300.000 a un millón de euros.

Finaliza el 10 de noviembre

Con carácter general, pueden ser personas beneficiarias de estas ayudas los progenitores y/o adoptantes que presenten solicitud de subvención en el plazo, que finaliza el 10 de noviembre, y según modelo normalizado de la convocatoria.

Para poder optar a ellas deben darse las siguientes circunstancias; que el domicilio del menor coincida con la persona beneficiaria, que dicha persona conviva con el menor que motiva esta prestación, que tenga la residencia administrativa en cualquiera de los municipios de la provincia con población inferior a los 50.000 habitantes y que se encuentre empadronado de manera ininterrumpida en uno de los municipios.

El único requisito es estar empadronado con al menos un año de antigüedad en algún municipio y contar con un certificado de menores convivientes, que se solicita en los ayuntamientos.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha destacado que «estas ayudas, tanto para la natalidad como la adopción, deben ser entendidas como una estrategia para un modelo demográfico que tiene que ser sostenible, con políticas que refuercen las oportunidades tanto para trabajar como emprender en toda la provincia».

«Así deben ser entendidas y así tenemos que trabajar todas las administraciones para intentar igualar las oportunidades, generar empleo, riqueza y estabilidad y evitar la despoblación», ha manifestado.

El presidente provincial ha subrayado, además, que «se trata de una medida de cohesión territorial que hace frente a las amenazas que nos encontramos en muchas de nuestras localidades con la despoblación».