Este es el mapa de las 40 parcelas para VPO en Córdoba de la bolsa de suelo de la Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía ha presentado este martes la bolsa de suelo para destinar a vivienda de protección oficial (VPO) en los 13 municipios de más de 100.00 habitantes de la región, entre los que se encuentra Córdoba. La ciudad cuenta con 40 parcelas y 178.071 metros cuadrados para dedicar a la construcción de 4.225 viviendas en régimen de venta y alquiler a precios asequibles.

Este registro de la bolsa de suelo disponible para la construcción de VPO es una de las medidas estrella que se impulsaron con el decreto 1/2025 de la Junta para medidas urgentes en materia de Vivienda, para impulsar la construcción de las mismas a la mayor brevedad posible. De hecho, los ayuntamientos de cada municipio con más de 100.000 habitantes estaban obligados a comunicar estas parcelas a la Consejería de Fomento. Sólo seis meses después, Fomento ya dispone de esta información.

Según el visor de estas bolsas de suelo para VPO en Córdoba consultado por ABC, las 40 parcelas para la próxima construcción de viviendas públicas a precios asequibles están volcadas hacia la zona de expansión de la ciudad por Poniente. De hecho, allí se localizan 39 de las 40. Sólo hay una en el este.

Ubicaciones

La ubicación concreta de estas bolsas de suelo se reparte entre cinco planes parciales. La mayor parte de las parcelas están situadas en Huerta de Santa Isabel Oeste, un nuevo gran barrio que se proyecta más allá de Turruñuelos y al norte de Miralbaida. La Junta tiene registradas aquí hasta 28 de las 40 parcelas que se destinarán a este fin.

El plan parcial de Ciudad Jardín de Poniente, al oeste del Patriarca y en la falda de la sierra cordobesa, también tiene disponibles otras siete parcelas para este fin tanto en la fase de dos de esta urbanización de espacios como en la fase tres de la misma.

El consolidado barrio del Parque Azahara también cuenta de dos grandes parcelas para este fin en su parte suroeste. A ello hay que añadir otros dos suelos de grandes dimensiones en el PP-O8, en concreto junto a la avenida del Aeropuerto.

La última de las parcelas está ubicada en el este de la ciudad. En este caso, en un barrio periférico. Hay otra dotación de suelo para VPO en Alcolea, según la bolsa de suelo de la Junta de Andalucía para Córdoba.