Gobierno, Junta y Ayuntamiento entregan 113 nuevos alojamientos para mayores de 65 años en Sama Naharro

El alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido (PP), el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno de España, María Jesús Montero, han entregado este lunes las llaves de 113 alojamientos de alquiler social para personas mayores de 65 años en la calle Joaquín Sama Naharro de Córdoba.

La segunda fase de estos alojamientos ha tenido una inversión de 10,5 millones de euros que han financiado los tres niveles institucionales municipal, regional y nacional. El Gobierno de España ha aportado 5 millones de euros, la Junta de Andalucía ha abonado 1,7 millones, el Ayuntamiento un millón de euros además del suelo y el promotor (Vimcorsa) 2,8 millones más.

Los 113 alojamientos de esta segunda fase, que comenzó a construirse en febrero de 2023, están destinados a 99 viviendas de un dormitorio, con una superficie entre 41 y 45 metros cuadrados; mientras que otras 14 están compuestas por dos dormitorios, entre 62 y 69 metros cuadrados. Todas tienen cocina completamente equipada, un baño y zona de salón-estar.

Los 113 alojamientos entregados este lunes, en régimen de alquiler asequible, se unen a los 155 que ya se pusieron en carga en la primera fase, que finalizó en 2013. Todos eran de un dormitorio en este caso. Ahora, el total de los alojamientos en arrendamiento pasa a ser de 268.

Renta

Los alojamientos disponen también de 150 trasteros. En este caso, estos inmuebles darán cobertura igualmente a las necesidades que tengan los inquilinos de la primera fase, según ha explicado el arquitecto redactor del proyecto, José Juan Sánchez.

El edificio está compuesto por cinco plantas, una sobre rasante y cuatro más en altura. Además, también cuenta con una planta de sótano, que está destinada a los trasteros. En la primera fase también se ejecutaron 89 plazas de aparcamiento.

El complejo dispone de cuatro entradas exteriores. Todas cuentas con escaleras propias y también con ascensor. El edificio es completamente accesible y está dotado con calificación energética A, debido a su capacidad para minimizar los residuos, la aerotermia de la que dispone y la rotura térmica de sus equipamientos interior.

La vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, ha destacado que los alojamientos tendrán una renta muy asequible para los tiempos que corren «en comparación con el mercado privado». El precio del alquiler social que tendrán que pagar los inquilinos oscila desde los 186 euros hasta los 360.

Montero ha destacado que con estos alojamientos se «combaten las barreras» de la accesibilidad pero también «la soledad». La vicepresidenta ha apuntado que «hay que actualizar el estado del Bienestar» porque «cada vez vivimos más y tenemos que hacerlo mejor». Para ellos, ha señalado que el Gobierno ha puesto en marcha «80.000 viviendas en el último periodo» y que va a «multiplicar por ocho el presupuesto de Vivienda«, del que a Andalucía le corresponderán »1.097 millones«.

Además, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apuntado que «es un día feliz» por la posibilidad de entregar 113 alojamientos para mayores de 65 años a personas con bajos recursos para dotarlos de una solución habitacional.

Moreno ha apuntado que, a partir de ahora, «vamos a poner todo el suelo a disposición de la vivienda», ya que el problema del precio de la vivienda se debe a que «el suelo es muy caro, tiene muchos impuestos y los planes de ordenación son muy complejos». El presidente andaluz ha destacado que Andalucía necesita «90.000 viviendas» y que la Junta está impulsando ya «20.000».

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha apuntado que «es un gran día» porque se da una solución de vivienda a 113 familias que «vais a vivir y convivir» en el complejo de Sama Naharro. El edil popular ha incidido en que «tenemos que seguir avanzado, porque la vivienda es una necesidad».

A su juicio, la colaboración institucional de Gobierno central, autonómico y local ha sido fundamental para sacar este proyecto adelante. «La unión de todos es lo que interesa a los ciudadanos y este ejemplo tiene que cundir», ha dicho el alcalde. Además, ha avanzado que el Consistorio pondrá en carga «30.000 viviendas con el nuevo Plan General de Ordenación Municipal en las próximas décadas», de las que la mitad tienen que ser VPO.