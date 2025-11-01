Suscríbete a
ABC Premium

La Graílla

Donde me ves

El vulgar Halloween no merece desprecio por pagano, sino por prometer una eterna juventud lúdica que niega la muerte

Turismo rural

Sucedáneos

Luis Miranda

Luis Miranda

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No deben confundir los disfraces macabros, los maquillajes de caricatura ni la presencia de las guadañas: lo que tanta gente celebra en esta fiesta de consumo y disfraces que dice llamarse Halloween aunque apenas se parezca a la infantil fiesta norteamericana no es una ... exaltación de la muerte, sino su negación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app