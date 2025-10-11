Suscríbete a
La Graílla

Cuando has sido feliz

Habías recibido con cansancio lo que está a punto de empezar y pensabas que quizá se esté gestando un empacho por no saber esperar

De pueblo

Luis Miranda

PRONTO hará veinte años. Sonaba 'Salve Regina Martyrum', todavía reciente y difícil de entender en ese oído que la había buscando tanto en un tiempo en que la música no aparecía convocada por un teclado con la facilidad de una fórmula. El palio mecía, ... amaba y cantaba a la Virgen con una cadencia que sólo fue de aquel día y que por lo tanto no deja de recordarse en el rincón de los gozos. En tu memoria quedaron, aquella noche y para siempre, el encuentro en Las Tendillas en que conociste aquel son imborrable, la salida de San Pedro y la eterna 'Amarguras' en la calle Juan de Mesa y el palio llenando de luz la oscura calle Gondomar.

