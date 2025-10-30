Sevilla se blinda con más agentes y unidades especiales para la noche de Halloween, la más complicada del año

Sevilla vuelve a contar con un importante dispositivo de seguridad y prevención para esta noche del 31 de octubre y la madrugada del sábado1 de noviembre, día de Todos los Santos, por los festejos asociados a la festividad anglosajona de Halloween, considerada en términos ... policiales la noche más difícil del año, especialmente tras el precedente de 2022.

Y es que siguen muy vivos en la memoria los incidentes acontecidos la noche del 31 de octubre de ese año pasado especialmente en Los Remedios, donde un grupo de menores de edad, portando armas blancas y objetos contundentes, vestidos de negro y con el rostro cubierto por caretas de plástico y pasamontañas, inició una oleada de robos violentos que se saldó con al menos once víctimas de las cuales siete presentaban lesiones. Además, hubo otros incidentes en otras barriadas de Sevilla.

A partir de las diez de la noche, así, el número 092 de la Policía Local empezó a recibir decenas de llamadas de jóvenes alertando de la presencia de una pandilla agrediendo a jóvenes en Los Remedios, contando en aquellos momentos la Policía Local hispalense con sólo 24 agentes para las asistencia en zonas de ocio, en una noche tan marcada. Tal extremo redunda en el sempiterno debate sobre el déficit de agentes de la Policía Local y la Nacional en Sevilla.

Por aquellos altercados, que despertaron una auténtica alarma ciudadana, fueron detenidos 18 menores de edad, a los que les fueron intervenidos pasamontañas, caretas de plástico, cuchillos de cocina, machetes, navajas y objetos contundentes como palos de madera, que los menores habrían usado en la comisión de los atracos. Todos ellos quedaron después en libertad tras comparecer ante la Fiscalía de Menores o ante los investigadores de la Policía Nacional.

Aquella fue además la noche del asesinato del joven de 18 años de edad Jesús Rosado Jiménez, apuñalado mortalmente justo frente a su domicilio de la barriada La Mampela de Palomares del Río, en el Aljarafe, después de ser acorralado por un grupo de jóvenes cuando regresaba a su hogar en plena madrugada. Este crimen conmocionó al conjunto de la sociedad sevillana.

Por la autoría de la puñalada mortal al joven Jesús Rosado Jiménez fue condenado un menor de edad a nueve años de internamiento en un centro, si bien sobre este caso pesa un segundo procedimiento judicial abierto contra otro de los implicados en la agresión mortal, que es mayor de edad y que aún no ha sido juzgado.

Pero antes de aquella lúgubre noche del 31 de octubre de 2022 y la madrugada el 1 de noviembre ya habían pesado señales sobre cómo la fecha en cuestión estaba siendo cada vez más señalada en materia de incidencias.

En 2018, por ejemplo, el comité de empresa de la sociedad municipal de Transporte Urbano, Tussam, daba cuenta del lanzamiento de piedras y otros objetos contra autobuses de las líneas A5, 30, 13 y 52, con algunos impactos contra los cristales laterales de los vehículos e incluso fracturas en los mismos, durante la noche en cuestión. Esta situación vivida por los conductores y viajeros de Tussam se ha venido repitiendo durante años.

Es más, días antes de la fatídica noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2022, los sindicatos de Tussam reclamaban medidas excepcionales de seguridad de cara a esa jornada, ante un previsible incremento de actos vandálicos contra los autobuses, fruto de la experiencia de años previos.

En cualquier caso, la ciudad de Sevilla saldó la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre del año pasado con 130 actuaciones de la Policía Local por avisos de ruidos y botellones y el desalojo y precinto de una discoteca que con unas 1.500 personas, prácticamente triplicaba su aforo máximo permitido. Y es que los últimos años, obviamente, han sido reforzados los dispositivos de la Policía Local y la Policía Nacional.

Ya este año, de cara a la noche que se avecina, la Policía Nacional ha confirmado que cuenta nuevamente con un dispositivo reforzado para afrontar la situación y prevenir incidencias.

Este dispositivo cuenta con agentes de la Unidad de Intervención Policial, de la Unidad de Caballería, de la Unidad de Prevención y Reacción, guías caninos, medios aéreos, efectivos de las brigadas provinciales de Policía Judicial y de Información, agentes de los Grupos de Atención al Ciudadano, la Brigada Móvil y la Unidad de Seguridad Privada.

Aunque la Policía Nacional ha preferido no revelar el número concreto de efectivos ni su distribución esgrimiendo motivos de seguridad del dispositivo; ha asegurado que estas unidades estarán repartidas por diferentes zonas de Sevilla capital, para garantizar la seguridad y reaccionar ante cualquier incidencia que pueda suscitarse.

La Policía Local hispalense, que desplegó 230 agentes el año pasado con motivo de esta noche tan señalada y no por buenos motivos, ha elevado a 260 los efectivos movilizados para la noche de este viernes al sábado, tanto en los espacios de ocio y zonas sensibles, como en el conjunto de barrios.

Los agentes de la Policía Local de Sevilla han rastreado e inspeccionado desde hace semanas, a través de las redes sociales y sobre el terreno, posibles fiestas en situación irregular. Las inspecciones previas realizadas por la Policía Local y los Bomberos se continuarán llevando a cabo incluso durante el transcurso de las celebraciones, con objeto de asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad de todas ellas.

Desde principios del mes de octubre, la Jefatura de Policía Local y la Jefatura de Servicio de Extinción y Prevención de Incendios trabajan con la información disponible sobre las actividades susceptibles de organizar este tipo de fiestas.

Durante estos días, de hecho, la Policía Local ha inspeccionado 63 actividades, entre ellas 18 «escape room» de los que cuatro han sido precintados por carencia de autorización administrativa. Otras dos actividades han sido precintadas por diferentes motivos.

Este año se suma al dispositivo la presencia de los agentes cívicos. Los serenos realizarán su ronda por las 29 zonas habituales desempeñando labores preventivas, de acompañamiento y apoyo a los ciudadanos, según destaca el Ayuntamiento hispalense.