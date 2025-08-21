La Lotería Nacional deja un segundo premio en El Carpio

La localidad cordobesa de El Carpio ha resultado agraciada con el segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, que ha recaído en el 12.131, dotado con 60.000 euros al número. El punto de venta que ha repartido suerte es el ubicado en la plaza de la Constitución, número 6.

Aunque se desconoce cuántos décimos han sido vendidos en esta administración, la aparición del número premiado en El Carpio ha despertado la ilusión entre vecinos y clientes habituales del establecimiento, que ahora esperan haber sido agraciados con este suculento premio.

El segundo premio ha estado muy repartido a lo largo del territorio nacional, dejando afortunados también en otras localidades como Albacete, Alicante, Jerez de la Frontera, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia y Estepona, entre otras.