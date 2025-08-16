Suscríbete a
El segundo premio de la Lotería Nacional cae en Montilla

Se ha vendido en una administración situada en la Avenida de la Constitución de la localidad

La Lotería Nacional deja un segundo premio en El Naranjo con 60.000 euros al número

Administración de Montilla que vendió el segundo premio
Administración de Montilla que vendió el segundo premio ABC
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

La suerte ha recaído esta vez en la provincia de Córdoba. En concreto, el segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional se ha dejado sentir en el municipio de Montilla.

Allí, ha caído parte del segundo premio, correspondiente al 03.127 y que otorga 120.000 euros al número. En concreto, fue vendido en una administración de la localidad, que se encuentra situada en el número 17 de la Avenida de la Constitución.

Ha sido un segundo premio muy repartido geográficamente porque tocó únicamente en 17 provincias distintas, aunque la suerte se esmeró más con la de Granada, donde siete administraciones vendieron el número. Más que el primer premio, que fue para el número 05.958 (600.000 euros al número). Se vendió en una decena de provincias repartidas por todo el país.

