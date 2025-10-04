El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Córdoba entra en colapso con las nuevas competencias

Los funcionarios de la Oficina Judicial del único Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Córdoba se concentrarán este próximo lunes 6 de octubre frente a las puertas de la Ciudad de la Justicia para denunciar la sobrecarga y el abandono institucional que sufren y que se agrava aún más al asumir desde este viernes 3 de octubre con el nuevo cambio legislativo todos los casos contra la libertad sexual a mujeres (abusos, agresiones sexuales, trata de personas con fines de explotación sexual... etc) y que antes se repartían en ocho Juzgados de Instrucción.

«Este cambio supondrá un incremento de entorno a un 35 por ciento de la carga de trabajo que ya duplicaba el módulo recomendado sin apoyo alguno. La situación es desesperante«, han señalado desde esta Oficina Judicial a ABC.

Fuentes de este órgano -el único instructor en materia de Violencia sobre la Mujer que abarca un partido judicial de 339.000 habitantes- han señalado que con los casos de entrada este órgano no sólo duplica sino que casi triplica el módulo de asuntos fijado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por lo que no puede asumir con el mismo personal y los mismos medios (una jueza y un Letrado de la Administración de Justicia) ya saturados este volumen de nuevos asuntos que va a ser descomunal.

Este órgano especializado en Violencia está en palabras de estas mismas fuentes «desbordado y saturado«, con el único refuerzo de una jueza desde el pasado mes de junio y hasta finales de diciembre que asume el 50 por ciento sólo de los procedimientos civiles aparejados, que emanan de los casos de maltrato, es a todas luces »insuficiente«.

Los señalamientos para determinar medidas de custodias o pensión de alimentos o visitas en caso de separación han comenzado a situarse en torno al mes de mayo, cuando la ley fija como plazo medio 30 días (mientras mantienen las medidas provisionales).

Por tanto, esto es como «predicar en el desierto», señalan estas mismas fuentes del Juzgado a ABC. El LAJ de la Oficina Judicial ya remitió en 2023 un informe de la situación al presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba y a la propia Secretaría General de Servicios Judiciales de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía denunciando esta situación de lo que no recibió respuesta alguna.

«No se nos hace caso a ninguna exigencia, y ahora con las nuevas competencias que tenemos que asumir y que son sumarios o procedimientos abreviados que no se resuelven por Diligencias Urgentes (juicios rápidos), son materias muy sensibles -hay que escuchar a las víctimas, hay que darles tiempo y tener templanza para poder dar la solución más justa y el tiempo que necesario para su resolución es muchísimo mayor«, han matizado estas mismas fuentes.

La única magistrada titular del Juzgado tiene que celebrar los juicios con señalamientos de lunes a viernes tanto diligencias urgentes como de procedimientos abreviados más las sentencias que hay que dictar además de atender una media de cinco casos de maltrato que llegan hasta el Juzgado de forma urgente sobre los que hay que decretar medidas provisionales, órdenes de alejamiento en su caso... o abrir un procedimiento abreviado.

Toda esta situación sobrevenida se suma a la sobrecarga de trabajo que vienen soportando desde 2023 en el que ya presentaron un escrito ante la Audiencia que elevaron al TSJA advirtiendo del «colapso absoluto del Juzgado« sin respuesta.

La fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer, Beatriz Rey, por su parte, y refiriéndose al trabajo de la Oficina Judicial ha advertido de que este cambio legislativo «va a provocar una reacción en cadena porque va a afectar no solo al Juzgado de Violencia, sino también al Juzgado de lo Penal 6 (especializado en esta materia) y a la Audiencia Provincial».

Disgustados pero con todo el empeño en su labor

Pese al malestar, Rey ha insistido en que los profesionales han cumplido con su labor. «Estamos disgustados, porque cada día intentamos cumplir lo más fielmente que hemos podido, pero el problema con esta sobrecarga y las nuevas competencias que no viene aparejada de más medios humanos y materiales al final acaba repercutiendo en el servicio público, en retrasos que padecerán las víctimas y los investigados«, ha advertido.

De momento, pese al colapso, el trabajo lo sacan adelante una sola jueza, una decena de funcionarios y un letrado de la Administración de Justicia que, atienden un mínimo de seis guardias por casos de maltrato al día -muchos más si es lunes después del fin de semana- a lo que hay que sumar los asuntos civiles (que emanan de estas causas) como divorcios o medidas cautelares con menores. No dan abasto. Estas mismas fuente señalan que serían necesarios al menos un juzgado bis, compuesto por un juez más, un letrado y más funcionarios de apoyo.