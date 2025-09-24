Los fallos en las pulseras antimaltrato afectaron a medio centenar de mujeres en Córdoba

Un fallo en la plataforma 'Cometa', el sistema que controla las pulseras telemáticas impuestas a maltratadores con órdenes de alejamiento, provocó la pérdida de datos de unas 50 usuarias víctimas de violencia durante al menos seis meses, entre mediados de 2023 y principios de 2024, en la provincia de Córdoba.

Fuentes de la Fiscalía de Córdoba ha confirmado a ABC que este «apagón» de información no generó situaciones de riesgo ni episodios de violencia que hayan sido denunciadas, a pesar de que la plataforma dejó de registrar las incidencias habituales como aproximación a la víctima o desconexión de la pulsera. El problema coincidió con el cambio de la compañía telefónica que gestionaba la comunicación de los dispositivos con 'Cometa' dependiente del Ministerio de Igualdad.

Es decir, las pulseras que portan los maltratadores sobre los que pesa una orden de alejamiento están conectadas a este centro de control 'Cometa' que recoge exactamente lugar, fecha y segundo en el que salta una alarma en el dispositivo. Ese aviso sonoro en el móvil de la víctima puede ser por dos motivos que darían lugar a expedientes distintos, han explicado a ABC fuentes judiciales. De un lado, el primer caso se da porque el maltratador portador de la pulsera se ha aproximado a la víctima en el radio de exclusión que tiene marcado, por lo que estaría rompiendo una orden de alejamiento, es decir, se trataría de un delito de quebrantamiento de condena, del que se da cuenta a la Fiscalía y llevaría aparejadas penas de prisión.

Noticia Relacionada La Audiencia absuelve a un acusado de agresión sexual tras retractarse su expareja en el juicio Pilar García-Baquero La Fiscalía pedía 10 años de prisión para el procesado por un delito de violación y 10 meses de cárcel por otro delito de maltrato

Mineras, en el segundo caso, el aviso que llega a la central Cometa (que daría aviso a su vez a la Policía) podría provenir de un fallo o mal uso intencionado de este dispositivo electrónico por parte del maltratador. Es decir, el tipo que debe portar la pulsera la ha desconectado, se la ha quitado, se ha alejado de la base o se ha quedado sin cobertura. En ese caso, Cometa reporta la incidencia a la Fiscalía y de comprobarse que ha sido intencionado o que no atiende a la llamada para que vuelva a conectar el dispositivo se abre un expediente que podría llevar aparejada una condena y pena de multa -entre seis meses y un año- a razón de 12 euros día, y su impago conmutable por días de privación de libertad.

Ese tipo de información clave para la seguridad en casos de violencia sobre la mujer es la que se ha perdido de las 50 usuarias de este dispositivo, pero que de momento no existen denuncias por esos hechos.

«Habría que abrir un debate sobre si cumplen la función»

Al margen del debate necesario que abren los jueces consultados por ABC en el que se debería de plantear si estos dispositivos cumplen con la función de velar por la seguridad de las mujeres (dada la facilidad para quitárselo y ponérselo, o dejarlo sin cobertura...) la pérdida en el volcado de esas pulseras en 2023 y 2024 «no han dado lugar a ninguna situación de emergencia o maltrato asociado a este fallo».

La única incidencia que han detectado los jueces de Violencia ha sido que en juicios que ahora se celebran de hechos que se remontan a esa fecha -2023- cuando viene a declarar el responsable de 'Cometa' sobre un incidente concreto responde en Sala que no cuenta con esos datos precisos de ese momento porque era otra empresa la que tenía esos datos.

«Sin embargo, el no contar con ese testimonio no da lugar a una absolución, porque aunque el sistema no lo recoja, los jueces nos basamos en otras pruebas como testigos o la propia Policía Nacional que acudió al lugar», confirman estas fuentes judiciales.