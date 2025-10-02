Suscríbete a
COMERCIO

La Junta ratifica su decisión para la libertad horaria comercial en Córdoba: cinco meses y en el distrito Centro

El Ayuntamiento de Córdoba finalmente no alegó a la resolución provisional y las tiendas del centro podrán abrir domingos y festivos de marzo, abril, mayo, septiembre y octubre tras la definitiva

La libertad horaria del comercio se mantiene en marzo, abril, mayo, septiembre y octubre

Una dependienta, en el exterior de una tienda de 'souvenir' junto a la Mezquita-Catedral de Córdoba
Una dependienta, en el exterior de una tienda de 'souvenir' junto a la Mezquita-Catedral de Córdoba Valerio merino

ABC Córdoba

Córdoba

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, a través de una resolución definitiva del 29 de septiembre de 2025, dictada por la Dirección General de Comercio, ha determinado mantener para la Córdoba el ámbito temporal de cinco meses ( ... marzo, abril, mayo, septiembre y octubre) y territorial (distrito Centro), en cuanto a la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), tal y como ya recogió en su propuesta de resolución del pasado 10 de septiembre, que remitió al Ayuntamiento de Córdoba.

