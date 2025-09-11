La libertad horaria del comercio se mantiene en marzo, abril, mayo, septiembre y octubre tras ser rechazada la petición del Consistorio cordobés

Una trabajadora en un comercio de la avenida de la Viñuela

El Ayuntamiento de Córdoba se ha encontrado con que han sido rechazadas sus alegaciones a la Zona de Gran Afluencia Turística, que permite la flexibilización del horario del comercio por parte de la Junta en determinados periodos del año. El Gobierno autonómico las ha desestimado, aunque se trata de una resolución provisional, cuya enmienda se puede solicitar de nuevo.

El gobierno municipal había solicitado que la libertad de apertura en domingos y festivos se limitara al Centro -antes era para toda la ciudad, pero en este punto no ha habido desacuerdo con la Administración regional- y a los meses de abril, mayo y octubre más Semana Santa si caía en marzo -se caía del anterior calendario septiembre-.

La respuesta de la Junta fue mantener septiembre y ampliar esta flexibilización a marzo. Como se ha indicado, el Consistorio alegó pero ha recibido respuesta negativa. Así lo ha avanzado en el Pleno celebrado este jueves, la edil de Hacienda y presidenta del Instituto Municipal de Empleo (Imdeec), Blanca Torrent. Ha avanzado también que el Consistorio tiene previsto volver a realizar alegaciones.

La Dirección General de Comercio, de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, ha alegado en su informe que mantiene la apertura extraordinara en marzo -también lo analiza sin que caiga en él la Semana Santa-, abril, mayo, septiembre y octubre por ser «los meses en los que, de manera significativa, se dan unos datos de pernoctaciones superiores a la media anual».

Y expone que no ha recogido como periodo de libertad horaria noviembre, porque, pese a superar la media de noches de alojamiento anuales, tanto en 2024 como en 2023 «lo hace con un incremento inferior al 2%».