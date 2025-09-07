La Junta mantiene el nivel de riesgo alto por el virus del Nilo en once pueblos de Córdoba mientras se intensifica en Andalucía

Pese a que Córdoba no ha contabilizado este año ningún caso de infección por el virus del Nilo, la Junta de Andalucía pide extremar las precauciones al detectarse la circulación de mosquitos en buen parte de Andalucía. En concreto, en municipios de Sevilla, Cádiz, Almería y Huelva. No se detectan amenazas inminentes en la provincia de Córdoba, pero se mantiene el nivel de alerta previsto.

Por el momento, la Junta sostiene el nivel de riesgo alto por esta enfermedad en once municipios de la provincia: Alcaracejos; Fernán Núñez; Fuente Obejuna; La Rambla; Lucena; Montalbán; Palma del Río; Peñarroya-Pueblonuevo; Puente Genil; Villanueva de Córdoba y Villanueva del Rey.

Actualmente, se encuentran en riesgo alto cuatro municipios de Almería; 16 municipios en la provincia de Cádiz, los once en Córdoba, cuatro en Granada, 15 en Huelva, siete en Jaén, nueve en Málaga y 42 en Sevilla. El pasado año, el virus llegó a Córdoba, pero sin fallecidos. Hubo dos casos de esta enfermedad. Ambos se dieron en septiembre: uno fue en La Rambla y otro en Fernán Núñez.

Noticia Relacionada Denuncia la «falta de médicos» en la zona Sur de Córdoba: contratos precarios y falta de previsión del SAS ABC Córdoba Sindicatos, PSOE, IU y Mareas Blancas se concentran ante la sede dfe Salud en Córdoba y critican la «mala gestión» durante las vacaciones

La Junta ahora toma medidas al detectar mosquitos infectados en varios puntos de la región. En un comunicado oficial, la Consejería de Sanidad ha declarado área en alerta Benalup-Casas Viejas (Cádiz) tras confirmarse la circulación del virus del Nilo en mosquitos. Se han decretado estas medidas tras recibir por parte del laboratorio los resultados de los análisis realizados a un lote de mosquitos capturados en la trampa instalada a las afueras de este municipio gaditano.

Con esta información, se ha decretado la alerta en el municipio durante cuatro semanas sin que se evidencie nueva circulación del virus del Nilo occidental. Este municipio se une a la ciudad de Huelva (hasta el 2 de octubre), los municipios almerienses de Pulpí (hasta el 24 de septiembre) y Mojácar (hasta el 10 de septiembre), y el sevillano de El Pedroso (hasta el 26 de septiembre), que también se encuentran en situación de área en alerta.

Recomendaciones

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica incide en la necesidad de usar repelentes de mosquitos registrados y de uso tópico, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara, evitar los olores intensos (perfumes, jabones aromatizados…) porque atraen a los mosquitos y procurar no salir al amanecer y al atardecer, que son los momentos de máxima actividad de mosquitos.

Asimismo, Salud anima a reforzar las medidas domésticas: instalar mosquiteras, usar insecticidas domésticos/repelentes ambientales o apagar las luces si no son necesarias, porque la luz atrae a los mosquitos.

Otra medida fundamental es evitar generar zonas de agua estancada, donde los mosquitos crían sus larvas, por lo que se recomienda mantener adecuadamente las albercas, piscinas y lavaderos y vaciar el agua que pueda acumularse y pasar desapercibida en jardines, macetas o juguetes.