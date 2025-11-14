Suscríbete a
La Junta de Andalucía niega «inactividad» sobre los restos de la Ronda Norte para su protección y contrata más mejoras

Los nuevos trabajos incluyen limpieza, fijación de fragmentos de revestimientos y tratamientos preventivos así como cubrición mediante geotextil y arena por estancias

PSOE y Hacemos Córdoba llevan a la Fiscalía a la Junta por la gestión de los restos mozárabes de la Ronda Norte

Zona de los restos hallados en la Ronda Norte cubiertas por lonas el pasado 30 de octubre Rafael Carmona

ABC Córdoba

Córdoba

La Junta de Andalucía ha salido al paso de la denuncia presentada por el PSOE y Hacemos Córdoba ante la Fiscalía sobre la gestión de los restos arqueológicos mozárabes hallados en la zona donde discurrirá el primer tramo de la Ronda Norte de Córdoba ... (avenida de la Arruzafilla) negando que haya existido «inactividad» por su parte, sino «una reacción inmediata y continuada, en coordinación entre las Consejerías de Fomento y Cultura», ha indicado en unas notas difundidas en la tarde-noche de este viernes.

