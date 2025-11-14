La Junta de Andalucía niega «inactividad» sobre los restos de la Ronda Norte para su protección y contrata más mejoras

La Junta de Andalucía ha salido al paso de la denuncia presentada por el PSOE y Hacemos Córdoba ante la Fiscalía sobre la gestión de los restos arqueológicos mozárabes hallados en la zona donde discurrirá el primer tramo de la Ronda Norte de Córdoba ... (avenida de la Arruzafilla) negando que haya existido «inactividad» por su parte, sino «una reacción inmediata y continuada, en coordinación entre las Consejerías de Fomento y Cultura», ha indicado en unas notas difundidas en la tarde-noche de este viernes.

La Junta ha defendido en las mismas que «se han protegido provisionalmente los restos cumpliendo las indicaciones de Cultura y del arqueólogo director» de las excavaciones que se hicieron entre la primavera y el verano pasado, y tras las que se determinó la existencia de restos de un complejo religioso inédito de época visigoda en la ciudad con la necesidad de seguir documentando y analizando para su conservación.

Estos vestigios han provocado que la Consejería de Cultura haya hecho suyo el dictamen de la empresa arqueológica autora del as catas, por el que se pedía su conservación soterrada y la elevación de la cota de la calzada. Una medida aceptada por Fomento para desarrollar un proyecto de 30 millones de euros. Eso sí, Cultura también asumía la petición de que se cubrieran los restos aparecidos de cara a las lluvias de otoño.

El pasado 29 de octubre, tras una intensa jornada de lluvia en la capital, se lleva a cabo de urgencia una cubrición provisional con geotextil, «supervisada por el arqueólogo director, quedando totalmente protegidos ese día», ha añadido la Junta en sus notas. «Esta cubrición fue nuevamente revisada y validada al día siguiente».

Restos: Junta niega inacción

El Gobierno andaluz ha anunciado que ya se ha formalizado un contrato de consolidación de esta protección y «el equipo de restauración ya ha tomado contacto con el yacimiento revisando nuevamente la cubrición provisional y quedando pendientes de que existan las condiciones meteorológicas adecuadas para intervenir».

Estos trabajos de consolidación incluyen pequeñas labores de desbroce, limpieza, engasado y fijación de fragmentos de revestimientos y tratamientos preventivos, consolidación de morteros y cubrición mediante geotextil y arena por estancias. En los mismos participarán restauradoras especializadas en arqueología, bajo la supervisión del arqueólogo director de la intervención.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, y la concejal por Hacemos Córdoba Irene Ruiz han informado este viernes sobre la presentación en la Fiscalía de una denuncia contra las consejerías de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía por la gestión ante los restos arqueológicos hallados en las obras de la Ronda Norte en la capital, con la supuesta comisión, entre otros, de delitos sobre el patrimonio histórico al entender que se han ocasionado daños a estos vestigios.