Infraestructuras

Ronda Norte de Córdoba: claves e incógnitas de una obra tan esperada como pendiente de la arqueología

El inicio de la primera fase de esta vía de cuatro carriles para cerrar el anillo circulatorio es inminente (aunque sin fecha aún), pero su remate está supeditado al alcance del complejo religioso mozárabe hallado

Fomento opta por elevar la cota de la Ronda Norte de Córdoba para salvar el proyecto y los restos arqueológicos hallados

Tramo final por la Arruzafilla de la Ronda Norte según la infografía del proyecto inicial
Francisco Poyato

Francisco Poyato

Córdoba

El inicio del primer tramo de la Ronda Norte de Córdoba se acerca y cuantos menos días quedan para que arranquen las obras, más nebulosa sigue habiendo entorno al futuro encaje de los restos arqueológicos de un complejo religioso de época mozárabe hallados ... con la propia vía tan esperada en la ciudad desde hace décadas.

