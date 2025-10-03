El juez archiva la causa por el incendio en la Mezquita por considerar que el fuego fue «fortuito»

El Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba ha dictado un auto en el que acuerda el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas tras el incendio registrado el pasado 8 de agosto en la Mezquita-Catedral de Córdoba al considerar que fue 'fortuito'.

La decisión judicial ha llegado después de que el juez analizara el informe de la Policía Científica en el que se confirmaba que el fuego se originó de manera accidental en una barredora eléctrica que, aunque no estaba conectada, aún conservaba algo de batería. El documento detallaba que el siniestro se produjo por un fenómeno físico conocido como «arco eléctrico», un tipo de descarga que se da cuando la corriente pasa a través del aire en lugar de hacerlo por un conductor.

Ese «arco eléctrico fortuito» fue el desencadenante de las llamas que, según la investigación, comenzaron en la zona de almacenaje de San Nicolás de Bari, propagándose a la capilla de la Anunciación y Encarnación y desde allí hacia las cubiertas.

Con estos datos, el juez titular del Juzgado de Instrucción 2 de Córdoba ha concluido en este auto, del que ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que no existen indicios de responsabilidad penal y procede a archivar la causa, aunque de forma provisional, lo que permitiría reabrirla en caso de que surgieran nuevos elementos.

El incendio, que generó una gran alarma por la relevancia patrimonial del monumento, fue controlado sin que se produjeran daños estructurales irreparables. No obstante, el Cabildo Catedral se encuentra inmerso en los trabajos de restauración y revisión de la zona afectada.

Protocolo contra incendios

En segundos se activó el protocolo contra incendios del plan de autoprotección del monumento, y un minuto después, se avisó a los bomberos. De inmediato llegaron los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios (SEIS) del Ayuntamiento junto al personal de Seguridad del Cabildo Catedral. Su rápida y eficaz actuación evitó que las llamas se propagasen.

Los dos trabajadores que había en ese momento en la Mezquita-Catedral (ya cerrada al público) y un vigilante de seguridad intentan apagar el fuego, pero resultó imposible. Se propaga rápidamente al existir material inflamable cerca de la barredora, como sillas y telas. Un total de 35 bomberos acudieron al monumento, logrando controlar las llamas en menos de dos horas y extinguirlo completamente hacia la medianoche.

El siniestro afectó a entre 25 y 50 metros cuadrados, menos del 2% de la superficie del monumento en la zona de ampliación de Almanzor. La capilla de la Anunciación y Encarnación perdió parte de su techo y sufrió daños en el retablo; la capilla de San Nicolás de Bari registró desperfectos menores por humo y calor (era la zona que se usaba como almacén y fue el foco).

Tras darse el fuego por extinguido, sobre la una de la madrugada, empezó a salir humo de la capilla del Espíritu Santo, la de mayor valor patrimonial en la zona afectada. Arrancaba un trabajo contrarreloj: fue necesario hacer un complejo butrón en la cubierta del oratorio y refrescarlo, sofocando cualquier riesgo. Al final no se detectaron daños estructurales graves.