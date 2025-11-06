Suscríbete a
ABC Premium

Esta es la famosa tienda de ropa que acaba de abrir en el CC El Arcángel

Moda masculina para eventos, celebraciones y el día a día, ahora también en Córdoba

Treinta jamones y la caja registradora a golpes: el segundo asalto en un año a la misma tienda gourmet de Lucena

La nueva tienda 'New Man' en CC El Arcángel
La nueva tienda 'New Man' en CC El Arcángel NEW MAN
Carolina Álvarez Álvarez

Carolina Álvarez Álvarez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Centro Comercial El Arcángel sigue ampliando su oferta y suma una nueva incorporación muy esperada por muchos cordobeses. Se trata de New Man, una tienda de moda masculina muy conocida en Sevilla y que también cuenta con establecimiento en Écija, y que ahora ... aterriza en la capital con una propuesta clara: vestir a hombres que buscan elegancia, estilo y variedad sin renunciar a buenos precios.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app