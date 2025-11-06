Esta es la famosa tienda de ropa que acaba de abrir en el CC El Arcángel

El Centro Comercial El Arcángel sigue ampliando su oferta y suma una nueva incorporación muy esperada por muchos cordobeses. Se trata de New Man, una tienda de moda masculina muy conocida en Sevilla y que también cuenta con establecimiento en Écija, y que ahora ... aterriza en la capital con una propuesta clara: vestir a hombres que buscan elegancia, estilo y variedad sin renunciar a buenos precios.

La tienda ya está abierta al público y se encuentra en la planta alta del centro comercial, justo frente a McDonald's, ocupando un amplio espacio donde la moda formal y la moda sport conviven bajo una misma filosofía: ofrecer prendas actuales y versátiles para diferentes estilos y ocasiones.

Moda para invitados, eventos y el día a día

New Man destaca por su especialización en moda masculina para eventos y celebraciones, una categoría que está viviendo un auge, especialmente en bodas, comuniones, graduaciones y citas especiales. En la tienda es posible encontrar desde trajes completos y sastrería, hasta prendas más casual como pantalones chinos, camisas, cazadoras o polos para el día a día.

Además, disponen de una zona de corbatería y complementos pensada para quienes buscan cuidar los detalles: pajaritas, tirantes, pañuelos y cinturones para completar el look con coherencia y personalidad.

Marcas reconocidas y precios competitivos

Uno de los puntos fuertes de la tienda es la variedad de marcas y estilos que ofrece. En sus percheros conviven firmas muy demandadas por el público masculino actual, como: Silbon, El Ganso y Tommy Hilfiger, entre otras propuestas seleccionadas pensando en un estilo moderno y elegante

El objetivo de New Man es convertirse en un espacio de referencia para quienes buscan un look cuidado, con prendas que siguen tendencias pero manteniendo un toque clásico y atemporal. Según destacan desde la tienda, les mueve «la pasión por la nueva moda, acompañada de un equipo especializado para asesorarte y ayudarte a encontrar la prenda perfecta para cada ocasión».

Una marca sevillana aterriza en Córdoba

New Man es muy conocida en Sevilla, especialmente entre jóvenes y hombres que apuestan por un estilo elegante actualizado. Su llegada a Córdoba supone un paso más en la expansión de la firma, que se ha consolidado en los últimos años como un punto de referencia para quienes buscan buena relación calidad-precio y atención personalizada.

Con esta apertura, El Arcángel continúa reforzando su posicionamiento como espacio comercial y de ocio, donde conviven moda, restauración y servicios para todos los públicos.