Expertos mundiales en trigo se darán cita en Córdoba en octubre

Expertos internacionales en trigo se darán cita del 1 al 3 de octubre en Valencia y Córdoba en el encuentro 'Colaboración estratégica para la producción sostenible de trigo: afrontar los desafíos globales en la OCDE'. Se celebra en el marco de la 'Conexión Trigo' del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Sus coordinadores son Rosa María Morcuende, del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (Irnasa-CSIC), y Francisco Barro, del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC) de Córdoba.

Según informó el CSIC en una nota, la 'Conexión Trigo' es una iniciativa estratégica colaborativa financiada por este ente que aúna las capacidades de investigación de grupos pertenecientes a institutos del propio Consejo, universidades y otros entes públicos, privados y del tercer sector. La misión es impulsar avances en un cultivo estratégico como es el trigo y poder enfrentar los desafíos de este cultivo en el marco del cambio climático y el crecimiento demográfico del siglo XXI.

El encuentro, que cuenta con la financiación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), abordará las herramientas genéticas y digitales para la mejora del trigo y mantener la producción y sostenibilidad del cultivo.

El encuentro dará comienzo el de octubre en Valencia con la conferencia plenaria 'Transformando el trigo: La evolución y el impacto futuro de las tecnologías ómicas, las herramientas genéticas y los recursos genéticos en la producción sostenible de trigo' a cargo de Simon Griffiths, del John Innes Center de Reino Unido.

Posteriormente se celebrará una mesa redonda titulada 'Del laboratorio al campo: Integración de herramientas avanzadas de mejora genética para una agricultura sostenible', que estará moderada por María Pilar Vallés, de la Estación Experimental 'Aula Dei' del CSIC.

Visita a la Mezquita-Catedral

La jornada valenciana continuará con la primera sesión de trabajo sobre 'Avances en genómica, mejora y potencial nutricional del trigo: Perspectivas desde las características agronómicas hasta las fuentes de proteínas', que dirigirá Peter Weegels, del Centro Europeo de Innovación de Panadería de los Países Bajos. Y Rosa María Morcuende, del Irnasa-CSIC, presidirá la última sesión de la jornada inaugural, que abordará la 'Mejora genética de trigo para el estrés abiótico: Integración del genotipo, el medio ambiente y la diversidad de variedades locales'.

El segundo día, los participantes se trasladarán a Córdoba, en donde tendrán la oportunidad de visitar la Mezquita-Catedral antes de la cena de gala del encuentro, que continuará el día 3 con una nueva mesa redonda sobre 'Transformación digital en la agricultura: Herramientas de precisión para el trigo del futuro', que moderará Michael Hennessy, del Teagasc de Irlanda (entidad responsable en materia de Agricultura y Desarrollo Alimentario en ese país).

Tras ello, tendrá lugar la tercera sesión de trabajo, que dirigirá Stefania Astolfi, de la Universidad de Tuscia (Italia) y que lleva por título 'Innovando el trigo para un futuro resiliente: Adaptaciones genotípicas, calidad nutricional y tecnologías de vanguardia'.

La cuarta sesión, 'Avances en la ciencia del trigo: Mejorando la funcionalidad, los beneficios para la salud y la resiliencia mediante tecnologías innovadoras y conocimientos genéticos', estará bajo la coordinación de Sijo Joseph, del Agriculture and Agri-Food de Canadá. Al encuentro le pondrá el punto final la conferencia del investigador del IAS-CSIC y co-coordinador de la 'Conexión Trigo', Francisco Barro.