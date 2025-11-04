El sector logístico incide en Córdoba en el «grave problema» de encontrar camioneros

El consejero delegado de Ecorail, Julio Gómez-Pomar, ha avanzado que el objetivo de su empresa es comenzar a operar «a mediados de 2027» en la Autopista Ferroviaria Algeciras-Córdoba-Zaragoza con «dos o tres trenes diarios», lo que estima que permitirá subir «entre ... 20.000 y 30.000 camiones (semirremolques)» al año en el tren y sacarlos de la carretera.

Gómez-Pomar, también expresidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), ha marcado este objetivo en una mesa redonda durante su intervención este martes en las Jornadas 'Presente y Futuro de la Logística de Córdoba' del Foro Ramal Central de Córdoba, que se han celebrado durante toda la mañana en el Centro de Recepción de Visitantes cordobés.

El dirigente de Ecorail incluso ha desvelado que el objetivo final es que «podamos subir hasta 60.000 camiones» cuando la AA.FF. Algeciras-Córdoba-Zaragoza esté completamente operativa para su explotación para el transportes de mercancías desde el Puerto de Algeciras hasta el corazón de Europa, y viceversa. Actualmente, el puerto mueve 500.000 camiones al año.

Camioneros

El gerente de Cunext Cooper, José María García, se ha centrado en el problema actual que tienen las empresas para mover las mercancías debido a la falta de mano de obra para conducir los camiones por carretera, es decir, por falta «de camioneros».

En esta línea, García ha puesto de manifiesto que la única solución final posible a este problema «es la intermodalidad» del transporte de las mercancías y pasa por que «las largas distancias se hagan en el tren», mientras las pequeñas sean operadas «por los camiones». Con ello, conseguiremos, además «de que tenemos que seguir mejorando las condiciones económicas» de los camioneros, que «puedan dormir cada día en sus casas», que es el principal problema para encontrar camioneros.

Por su parte, el director de seguridad y máximo responsable de la fábrica de Escribano M&M en Córdoba, Guillermo Fontanals, el ramal «nos debe permitir ser más competitivos» al reducir el coste del transporte de las mercancías. A su vez, ha destacado el genial entorno que se han encontrado en la ciudad con los proveedores locales: «Si nosotros le damos el 100%, ellos nos están dando el 200%».

Además, el presidente del Andalucía Logistic Clúster, Miguel Ángel Tamarit, que ha moderado la mesa redonda durante parte de su desarrollo, ha valorado «la necesidad» que tiene Córdoba de contar «con el ramal central ferroviario» para desarrollar al máximo sus capacidades logísticas.

Por último, el director de Tierra de Novaindef, Ramón González, una de las empresas que trabaja en el parque de ruedas del Ejército en El Higuerón como avance el futuro en la Base Logística, ha pedido que «los centros de ensayo y pruebas se queden en Andalucía», puesto que «es una pérdida de tiempo y dinero que tengamos que probar nuestro material en Valencia, el País Vasco o Madrid».