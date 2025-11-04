Suscríbete a
El sector logístico incide en Córdoba en el «grave problema» de encontrar camioneros

Ecorail, vinculada a Magtel, avanza en que espera subir a la nueva autopista Algeciras-Córdoba-Zaragoza 30.000 camiones al año en 2027

Bellido reclama la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza para crear un Área de Servicios Logísticos en Córdoba

El presidente de CECO, Antonio Díaz, a la derecha junto al resto de autoridades este martes en Córdoba
Javier Gómez

Córdoba

El consejero delegado de Ecorail, Julio Gómez-Pomar, ha avanzado que el objetivo de su empresa es comenzar a operar «a mediados de 2027» en la Autopista Ferroviaria Algeciras-Córdoba-Zaragoza con «dos o tres trenes diarios», lo que estima que permitirá subir «entre ... 20.000 y 30.000 camiones (semirremolques)» al año en el tren y sacarlos de la carretera.

