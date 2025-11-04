Suscríbete a
ABC Premium
Juicio a García Ortiz
El Tribunal cambia el orden de las declaraciones: la testifical de Miguel Ángel Rodríguez será esta tarde
El tiempo
La Aemet activa de nuevo este miércoles la alerta naranja en Sevilla por fuertes lluvias y tormentas

Ayuntamiento

Emacsa aprueba una subida del 1,9% para el agua en 2027 que se añade al 2,1% que subirá el próximo año

La empresa aumenta la bonificación para los patios al 75%modifica la ordenanza tarifaria y cambia su marco jurídico

Emacsa plantea una subida del agua del 2,1% en Córdoba para 2026

Emacsa aprueba una subida del 1,9% para el agua en 2027 que se añade al 2,1% que subirá el próximo año

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha aprobado este martes, en una sesión extraordinaria, el proyecto de modificación de la ordenanza reguladora de las tarifas del ciclo integral del agua y la actualización de los estatutos ... sociales de la entidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app