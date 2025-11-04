Emacsa aprueba una subida del 1,9% para el agua en 2027 que se añade al 2,1% que subirá el próximo año

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha aprobado este martes, en una sesión extraordinaria, el proyecto de modificación de la ordenanza reguladora de las tarifas del ciclo integral del agua y la actualización de los estatutos ... sociales de la entidad.

Según ha explicado el presidente de Emacasa, Daniel García-Ibarrola, en una nota ambas medidas «tienen como objetivo garantizar la sostenibilidad económica y ambiental del servicio público, adaptarlo a la nueva legislación y reforzar el compromiso social con todos los cordobeses».

Emacsa ha informado de que el proyecto de modificación de las ordenanzas contempla una actualización lineal de tarifas del 2,1 % para 2026 (ya conocida y avanzada por ABC en septiembre) y del 1,9 % para 2027, lo que supondrá un incremento medio de 0,32 euros mensuales en 2026 y 0,30 euros en 2027 para una factura doméstica tipo (14 metros cúbicos bimestrales).

Según Emacsa, es «una actualización tarifaria mínima». García-Ibarrola ha justificado estas subidas en el «principio de recuperación de costes» que marca una directiva marco del agua así como a la obligación de subir los estándares de calidad y elevar los requisitos de depuración y reducción del impacto ambiental que fijan dos reales decretos.

García-Ibarrola ha señalado que esta actualización «permitirá mantener el equilibrio financiero del servicio y asegurar la correcta cobertura de los costes de operación, mantenimiento e inversión, evitando desajustes que podrían afectar a la calidad del abastecimiento y saneamiento en la ciudad».

Respecto a novedades introducidas en estos textos, Emacsa ha asegurado que introduce «nuevas herramientas para fomentar el consumo responsable, la facturación por agua no potable para usos específicos previamente autorizados o una nueva bonificación del 50% para personas con discapacidad y ampliación del 50 al 75% de la bonificación para los participantes en el Certamen Municipal de Patios hasta un consumo de 60 metros cúbicos.

Según la empresa municipal de agua, durante 2025 ha destinado algo más de un millón de euros a bonificaciones sociales, y está previsto que la cifra se incremente un 37% en 2026 y un 40% en 2027 con respecto a este ejercicio. De igual forma, la empresa ha indicado que mantiene las bonificaciones tradicionales: mínimo vital, familias numerosas, jubilados, pensionistas, desempleados, incentivos por factura digital y ayudas a comunidades que independicen el suministro.