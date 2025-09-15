Emacsa plantea una subida del agua del 2,1% en Córdoba para 2026

Una niña llena un vaso de agua en un piso de Córdoba

El consejo de administración de Emacsa (la empresa municipal de aguas de Córdoba) se reunirá este miércoles para abordar el Programa de Actución, Inversiones y Financiación (PAIF), que es el documento clave para sus presupuestos de 2026 y en él se perfila ya el incremento de lo que cueste abrir el grifo para el próximo ejercicio.

Tras el aumento registrado en 2025 (+10%), lo que plantean los responsables de dicha sociedad municipal es que «próximamente» presentarán un expediente de revisión de tarifas por prestación de los servicios de abastecimiento y saneamiento con «un incremento del 2,1% en todos los conceptos».

Noticia Relacionada Emacsa ratifica la subida de las tarifas en Córdoba con el rechazo frontal de la oposición Rafael Aguilar El consejo de administración da luz verde también a 20 millones de inversión hasta 2023

En la documentación, se recuerda que el aumento del recibo en el presente ejercicio está «suponiendo una recuperación de ingresos para finalizar el ejercicio con una cuenta de pérdidas y ganancias con previsible signo positivo», después de que en 2024 se produjera una pérdida de 777.888 euros.

Los números rojos quedan atrás

No obstante, continúan los rectores de Emacsa, «en un ejercicio de responsabilidad para asegurar la continuidad de los servicios del ciclo integral del agua se necesita adaptar en 2026 las tarifas al coste previsto de la prestación, lo que supone inevitameblemente un ligero aumento del precio del agua».

El incremento del 2,1% permitira «atender los costes de epxlotación para cubrir la totalidad de los servicios del ciclo integral y proyectar una cuenta de resultados equilibrada». El saldo favorable previsto para 2025 en Emacsa, según el PAIF, será de 437.094 euros, dejando atrás unos atípicos números rojos registrados en 2024. Y para el próximo ejercicio, el saldo positivo en su actividad alcanzaría los 558.469.