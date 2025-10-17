Suscríbete a
El Ayuntamiento de Córdoba aprueba un presupuesto consolidado para 2026 de casi 600 millones, el más alto de su historia

La delegada de Hacienda, Blanca Torrent, ha apuntado que las cuentas exclusivas de Capitulares para el próximo ejercicio son de 444,2 millones

El Ayuntamiento aprueba este viernes el anteproyecto de presupuestos para 2026

Blanca Torrent, con las cuentas anuales del Ayuntamiento durante un pleno en Capitulares
Blanca Torrent, con las cuentas anuales del Ayuntamiento durante un pleno en Capitulares ABC
Javier Gómez Postigo

Córdoba

La Junta de Gobierno Local (JGL) del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este viernes en Capitulares el anteproyecto del Presupuesto Municipal de la ciudad para 2026, que alcanzará, en cifras consolidadas (el Consistorio más empresas y organismo autónomos) los 595,7 millones ... de euros de ingresos y los 594,9 millones de gastos, con lo que refleja un superávit de casi 0,8 millones. El incremento es del 1,45 por ciento respecto al 2025.

