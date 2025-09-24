Ema Santoro, entrenador del Córdoba Patrimonio, ve en Vista Alegre «un papel fundamental»

El Córdoba Patrimonio está siendo uno de los equipos revelación en este comienzo de temporada. Cuatro puntos, muy valiosos, en tres jornadas de una exigencia máxima han hecho que se postule como una de las plantillas a tener en cuenta de la máxima categoría nacional de fútbol sala. Su entrenador, Ema Santoro, analizó junto a ABC Córdoba el inicio de curso y lo que le espera a los suyos.

Los blanquiverdes han tenido, en palabras de su preparador, un «arranque anormal, teniendo tres partidos en una semana y después teniendo que parar por el parón de selecciones». Aun así, esta semana les ha «venido muy bien porque habíamos terminado con el tanque de gasolina al mínimo». Y es que las tres primeras fechas fueron ante tres de los equipos llamados a estar arriba en la clasificación: el Pozo Murcia, Inter Movistar y Palma Futsal.

De estos duelos, el entrenador argentino saca un «saldo positivo». Asimismo, deja claro que «No hay que irse a ningún extremo. Ni el miércoles éramos el equipo revelación de la Liga después de haber sacado cuatro puntos ante Pozo e Inter, ni el viernes estábamos super golpeados por una derrota en Palma».

Es por ello que esta semana ha servido para «preparar un partido muy complicado, como es contra el bicampeón de Liga, Jimbee Cartagena». Un duelo que se asemeja duro, aun así, Santoro toma como punto de partida las dos primeras jornadas ligueras «tenemos que salir contra Cartagena de la misma manera, sabiendo que en casa siempre damos un puntito más porque estamos con nuestra gente».

Asimismo, los blanquiverdes no podrán cometer «esas desconcentraciones» que tuvieron como resultado la abultada derrota ante Palma Futsal. Ya que «estos equipos no nos van a perdonar y se nos va a hacer el partido cuesta arriba». Es por ello que «tenemos que tomar los aprendizajes positivos y negativos para el duelos con Cartagena. El preparador analizó al rival, del que desveló que «es un equipo que te somete mucho desde la calidad individual y lo táctico».

Eso sí, el Córdoba Patrimonio contará con el respaldo de su gente el próximo domingo ante el conjunto cartagenero. Vista Alegre vuelve a contar con «papel fundamental» durante la temporada. Para los blanquiverdes «jugar en casa siempre es un plus. Más aún en una liga donde tienen predominio los equipos locales».

Y es que no Santoro no solo lo enfoca al desplazamiento, sino «es el hecho de estar con nuestra gente». La afición se volcó ante Inter Movistar y el domingo el técnico cree que «también habrá mucha gente alentándonos». Algo que «el jugador siente». Por eso, la presencia de afición en Vista Alegre esta próxima semana será de vital importancia.

El conjunto califal recibe a Jimbee Cartagena en décimo lugar, a tan solo dos puntos del octavo puesto que da acceso a la Copa de España tras la primera vuelta. Pese a que todavía es temprano, ya han sido varios los aficionados que han fantaseado con ver por primera vez a los blanquiverdes en un gran torneo. Los cuatro puntos ante tres 'cocos' han sido los responsables.

Aun así, el entrenador califal quiso marcarlo como «no un objetivo, un sueño». El argentino admitió que «ojalá se pueda conseguir en esta, o en alguna temporada, pero nuestro objetivo es asegurar la permanencia del club en Primera División». La importancia estriba en «conseguir los 30 puntos lo antes posible y, a partir de ahí, no ponernos techo».

El preparador confía en «el trabajo de tanto jugadores como staff técnico, que se deja la piel todos los días para mejorar, intentar progresar, dar un pasito adelante». Aun así, advierte que como «queramos mirar más lejos, nos vamos a marear un poquito y después los golpes van a ser más duros».