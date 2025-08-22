Dos pacientes trasplantados de pulmón salen por primera vez al aire libre en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba

Rocío y Lucas, con familiares y el equipo médico, durante su salida

Rocío y Lucas respiraron algo más que aire fresco este jueves en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba: volvieron a sentir la vida fuera de las paredes de la UCI. Ambos pacientes, que se recuperan de un trasplante bipulmonar, protagonizaron una jornada cargada de simbolismo, emoción y luz. Aprovechando la bajada de temperaturas, salieron al exterior del centro sanitario acompañados por sus familias y el equipo médico.

Para Rocío, el momento tuvo un significado muy especial: celebró su cumpleaños por primera vez en meses fuera de una habitación hospitalaria. Era también su primera salida desde que recibió el injerto pulmonar, tras siete intensos meses de ingreso en la unidad de cuidados intensivos. «Fue un regalo. Una emoción difícil de explicar», compartieron emocionados los sanitarios que la acompañaron.

Lucas, por su parte, lleva unos cuatro meses ingresado en la UCI y, aunque no era su primera salida, vivió el paseo con la misma ilusión que si lo fuera. Ambos pacientes recorrieron los jardines del hospital arropados por profesionales sanitarios y sus seres queridos.

Purificación Carmona, intensivista y coordinadora de la actividad, explica el impacto positivo de estos momentos:«Los minutos que pasan fuera son una inyección de energía que puede favorecer su recuperación. Ayer se dieron las condiciones que exige un paseo de este tipo y nos pusimos en marcha. El esfuerzo merece la pena cuando ves lo bien que les sienta».

Estas salidas terapéuticas forman parte del Plan de Humanización del Hospital Reina Sofía, un programa que busca reconectar a los pacientes de UCI con el mundo exterior de manera gradual. Aunque puedan parecer gestos sencillos -unos minutos bajo el cielo, una brisa suave, la calidez del sol-, son instantes que marcan profundamente el proceso de recuperación física y emocional.

Recuperación poliédrica

El equipo que hizo posible esta experiencia estuvo compuesto por profesionales de UCI, enfermería, celadores y, en esta ocasión, también participaron fisioterapeutas. Todos coincidieron en la importancia de facilitar estos momentos.

Los pacientes que pasan largas estancias en cuidados intensivos suelen enfrentar secuelas físicas y psicológicas: debilidad muscular, ansiedad, desorientación. Reintroducir poco a poco estímulos naturales y familiares ayuda a mitigar esos efectos y a acelerar la vuelta a la normalidad.

En el Hospital Reina Sofía ya es habitual ver a pacientes en sillas de ruedas paseando por los exteriores del centro, siempre acompañados por personal sanitario. Es la cara más humana de la medicina intensiva: un esfuerzo colectivo por devolver, aunque sea por unos minutos, el sabor de la vida a quienes más lo necesitan.