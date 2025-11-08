La Diputación invierte cerca de 270.000 euros para mejorar las instalaciones deportivas de La Granjuela

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha informado a la alcaldesa de La Granjuela, Montserrat Paz, sobre la obra de adecuación y mejora de la pista deportiva del colegio de la localidad, «intervención cuyo proyecto se encuentra ... en la fase final de redacción y que contará con una inversión de 267.961,15 euros».

Así lo ha detallado Lorite, quien ha añadido que «esta acción se enmarca en el Plan Provincial de Obras y Servicios de Competencia Municipal 2024-2027 y tiene como objetivo atender la demanda que se nos planteaba desde el Ayuntamiento para dotar de unas instalaciones deportivas adecuadas al colegio de la localidad, tanto para uso deportivo como para zona de recreo».

«Esta intervención permitirá la modernización y ampliación de las infraestructuras deportivas del municipio, así como los espacios del centro educativo. Se procederá así a la reordenación de dichos espacios, lo que redundará en la mejora de las condiciones del alumnado pero también de los vecinos y vecinas», ha añadido Lorite.

Según el responsable de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial, «las obras consisten en la demolición de las instalaciones exteriores actualmente existentes, y que se encuentran anexas al polideportivo municipal, para proceder a la posterior construcción de una nueva pista multideportes para la práctica de fútbol sala, balonmano y tenis, además de una pista de baloncesto».

Asimismo, ha continuado, «se dota de una nueva configuración al espacio de recreo del centro educativo, dotándolo de pavimentos de colores y juegos, además de readaptar los espacios distribuidores dotándolos de itinerarios accesibles».

«En definitiva, son mejoras que permitirán en su conjunto la practica deportiva y la realización de actividades de ocio entre los distintos tramos de edad de los vecinos y vecinas de La Granjuela», ha concluido Lorite.