La Diputación invierte cerca de 270.000 euros para mejorar las instalaciones deportivas de La Granjuela

Se demolerán las instalaciones actuales para construir una pista para practicar fútbol sala, balonmano y tenis; más otra de baloncesto

Reunión para hablar del proyecto de remodelación de las instalaciones deportivas en La Granjuela
El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha informado a la alcaldesa de La Granjuela, Montserrat Paz, sobre la obra de adecuación y mejora de la pista deportiva del colegio de la localidad, «intervención cuyo proyecto se encuentra ... en la fase final de redacción y que contará con una inversión de 267.961,15 euros».

