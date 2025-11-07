Suscríbete a
ABC Premium

turismo

Rute busca consolidarse como 'el corazón de la Navidad' para superar los 100.000 visitantes

El municipio lanza su campaña navideña de este año, que coincide con el 25 aniversario del Belén de Chocolate, uno de los grandes reclamos turísticos

La industria de la Navidad de Rute afronta con optimismo la campaña pese a la subida de costes

Autoridades brindan en el Museo del Anís de Rute por su campaña navideña
Autoridades brindan en el Museo del Anís de Rute por su campaña navideña B. M.

Beatriz Mora

Rute

Rute ha inaugurado oficialmente su Campaña de Navidad 2025 en un acto celebrado este viernes. El evento ha tenido lugar en el Museo del Anís y han intervenido el portavoz de la Asociación Empresarial Rute Turismo, Anselmo Córdoba; el presidente de la Diputación Provincial de ... Córdoba, Salvador Fuentes; el alcalde de Rute, David Ruiz; y el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app