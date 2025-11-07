Rute busca consolidarse como 'el corazón de la Navidad' para superar los 100.000 visitantes

Rute ha inaugurado oficialmente su Campaña de Navidad 2025 en un acto celebrado este viernes. El evento ha tenido lugar en el Museo del Anís y han intervenido el portavoz de la Asociación Empresarial Rute Turismo, Anselmo Córdoba; el presidente de la Diputación Provincial de ... Córdoba, Salvador Fuentes; el alcalde de Rute, David Ruiz; y el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal.

La cita ha marcado el inicio de una nueva temporada navideña en el municipio, que vuelve a consolidarse como destino turístico de referencia en Andalucía bajo el lema 'Rute, corazón de la Navidad'. En su intervención, Anselmo Córdoba, quien también es gerente del Museo del Anís, ha hecho un recorrido por todas las empresas que participan en esta campaña navideña.

Entre ellas, están las destilerías Machaquito y Duende, Anís Raza y Anís Altamirano, todas ellas con una amplia oferta y especialización en anís y otros licores. Córdoba también ha puesto en valor el aceite de Rute y las empresas que lo producen, como La Muralla y La Toquera, pues la localidad contará con un Museo del Aceite a partir del año que viene.

Para finalizar, el gerente ha mencionado a empresas «icónicas» como La Flor de Rute, una confitería con más de 20 años de historia y que ofrece un amplio catálogo de dulces navideños, y Productos Garrido, responsables del Belén de Chocolate más grande de España, que celebra su 25º aniversario con recreaciones de sus anteriores belenes.

A todo ello se suma la renovación de los principales museos y espacios temáticos del municipio, que cada año sorprenden a los visitantes con nuevas propuestas. Entre ellos, el Museo del Anís, que incorpora este año el primer 'Belén Taurino' o el Museo del Turrón y Mazapán, con su nueva 'Aldea del Dulce' inspirada en el universo del Grinch.

El alcalde de Rute, David Ruiz, ha subrayado el papel esencial que juega el sector turístico en el desarrollo económico y social del municipio. «El turismo no es solo una oportunidad, es también una responsabilidad, y cada visitante que llega a Rute debe sentirse bien acogido, bien atendido y marcharse con el deseo de volver», ha declarado Ruiz, señalando que «ese es el mejor indicador de éxito para una campaña como la nuestra».

Esta campaña navideña coincide con dos hechos muy importantes para la localidad de Rute. En primer lugar, en el mes de junio Rute volvió a revalidar por cinco años más su declaración como Municipio Turístico de Andalucía. Este logro, según Ruiz, ha sido posible «gracias a los excelentes resultados del último ejercicio, cuando el municipio superó los 100.000 visitantes».

Por otro lado, en septiembre se iniciaron, tras años de espera, las obras de ampliación y urbanización del polígono industrial Las Salinas, que permitirá ampliar el suelo industrial del que dispone Rute.

Por último, tanto Salvador Fuentes como Arturo Bernal han felicitado a la población de Rute y a sus empresarios por la labor que ejercen en estas campañas navideñas, y que están permitiendo que la localidad cordobesa sea cada vez más reconocida a nivel nacional durante esta época del año.

El acto ha contado con el acompañamiento musical de José Antonio Henares (piano) y Eva Calero (violín), y ha finalizado con la interpretación del himno de España por parte del guitarrista Rafael Trenas.