La Diputación de Córdoba destinará 140.000 euros al marco Montilla-Moriles para paliar las pérdidas por el mildiu

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha anunciado este viernes una ayuda de 140.000 euros al sector vitivinícola del marco Montilla-Moriles para paliar las pérdidas y daños provocados en esta vendimia por el mildiu y las altas temperaturas. Estos ... fondos irán a «cubrir las cuotas de 2025 de viñedos y elaboradores del Consejo Regulador».

Un compromiso, ha continuado el máximo responsable de la institución provincial, que «afecta al 100% de los protagonistas de un sector que necesita aportaciones urgentes de la Junta, de esta Diputación, pero también del Gobierno de España».

«Nuestro apoyo a los vinos del marco Montilla-Moriles se encaja dentro de nuestro ámbito competencial y con él venimos a intentar paliar la situación que atraviesa esta zona y que afecta a agricultores, cooperativas y bodegas, como consecuencia de las altas temperaturas y de los efectos del mildiu», ha expuesto Fuentes. Ha puesto luego cifras al problema con el que se enfrenta este sector. «En los meses de mayo y junio, la perspectiva de producción era de 34 millones de kilos y la cosecha ha dado un resultado de entre 18 y 19». Es decir, la caída sobre las previsiones ha sido de en torno al 46%.

Según Fuentes, «las ayudas que lanzamos para Montilla-Moriles se suman a la campaña de promoción que venimos realizando de nuestros vinos en los partidos del Córdoba CF, en las pantallas del estadio, que tiene un alcance cercano a los 500.000 espectadores». «Nuestra intención es mantener esta campaña hasta y durante la Navidad. Una iniciativa que ya hicimos con EnBarro y que haremos con el jamón pero que ahora centramos en los vinos de la Denominación de Origen Montilla-Moriles», ha asegurado el presidente de la Diputación.

«Esta acción promocional se completará, además, con campañas en medios de comunicación especializados que nos permitirá vender y promocionar de manera cualificada Montilla-Moriles», ha añadido. El presidente del Consejo Regulador, Javier Martín, ha agradecido «el esfuerzo que va a hacer la Diputación con nuestro sector y que llegará a los tres actores involucrados, agricultores, cooperativas y bodegas».

Estos fondos, ha añadido Martín, «vienen a paliar un año desastroso, con una cosecha un 32% inferior respecto a 2024, ejercicio que también fue malo. Si atendemos a la media de los últimos años, hablamos de una cosecha un 50% menor, todo ello consecuencia del mildiu provocado por las lluvias de primavera y por los 15 días de intenso calor vividos durante el mes de agosto».

«Agradecemos de primera mano, el apoyo inmediato y decidido de esta Diputación, un respaldo que va acompañado de compromisos cerrados e inmediatos que irán a los afectados», ha finalizado Martín.