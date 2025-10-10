Suscríbete a
sector vitivinícola

La Diputación de Córdoba destinará 140.000 euros al marco Montilla-Moriles para paliar las pérdidas por el mildiu

La ayuda irán a cubrir la cuota de viñedos y elaboradores del Consejo Regulador

El presidente de la Diputación, este viernes en la presentación de las ayudas al marco Montilla-Moriles
Baltasar López

Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha anunciado este viernes una ayuda de 140.000 euros al sector vitivinícola del marco Montilla-Moriles para paliar las pérdidas y daños provocados en esta vendimia por el mildiu y las altas temperaturas. Estos ... fondos irán a «cubrir las cuotas de 2025 de viñedos y elaboradores del Consejo Regulador».

