El mildiu provoca una caída histórica del 40% en la vendimia de Montilla-Moriles

A días de que finalice la vendimia, las negativas previsiones que se manejaban a comienzo de la campaña se han cumplido. El daño causado por el mildiu en numerosas explotaciones de la zona de la Denominación de Origen Protegida (DOP) es el principal motivo de que la cosecha de uva sea la más corta que se recuerda. La caída va camino de acercarse al 40%.

La citada enfermedad es una de las principales que puede afectar al cultivo de la vid y sus efectos son perniciosos. El viñedo en el marco Montilla-Moriles, como en otros puntos de Andalucía con presencia de este cultivo (Cádiz, Huelva y Málaga), sufrió una tormenta perfecta que fomentó su avance. Se dieron los tres factores clave para que castigara con fuerza a la vid: lluvias intensas, humedad constante y elevada, y temperaturas medias superiores a 10 grados con los racimos ya visibles.

Desde la Junta, se ha informado, a nivel andaluz, de que, pese a haberse combinado tratamientos químicos y métodos tradicionales de control del mildiu, como la poda en verde o la no labranza para reducir la humedad, ha habido impacto generalizado del mildiu en las cuatro provincias citadas.

Dados los efectos tan perniciosos causados por el mildiu en las vides este año, cabría preguntarse si el Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles y la Junta podrían haber hecho más para amortiguarlos. «Las alertas estuvieron publicadas en tiempo y en forma por la Aula de Viticultura; otra cosa es que los viticultores realizaran la inversión en los tratamientos necesarios, habiendo entre un 40 y un 50 por ciento que no supieron reaccionar», aseguró a ABCel presidente de la Sectorial de la Viña de Asaja en Córdoba, Juan Manuel Centella. Este representante de la patronal agraria solicitó, además, a la Administración autónoma ayudas específicas para «los agricultores que lo han perdido todo».

El máximo responsable de la Cooperativa La Aurora, Antonio López, aseguró que «no he visto ningún año como este en el que las condiciones para la propagación del mildiu fueran tan favorables por las lluvias» y lamentó que la UE «nos esté retirando tantas materias activas de los fitosanitarios que son los adecuados para combatir este hongo».

Subida del precio

Representantes de los viticultores, las cooperativas y las bodegas consultados por este medio dan por casi concluida la temporada y temen las consecuencias de esta baja producción en un marco en el que la pérdida de superficie y la desaparición de viñedos ha sido una constante en los últimos años. Lo único positivo es la subida del precio que se ha registrado como consecuencia de las inferiores cantidades de fruto recogido.

Datos oficiales publicados por el Consejo Regulador señalan que la cosecha de la vendimia, que comenzó de forma oficial el pasado 28 de julio, se situaba hasta el 9 de septiembre en los 17,44 millones de kilos de uva. A falta de que varíe algo esta cifra, la caída de producción respecto a la campaña anterior roza el 39 por ciento frente a la subida del 9 por ciento que se contabilizó en la vendimia de 2024.

El presidente de la Sectorial de la Viña de Asaja en Córdoba indicó que la vendimia se encuentra ya a entre el 90 y el 95 por ciento, por lo que su finalización está ya muy cercana. A su juicio, se podría sumar hasta un millón más de fruto, de modo que la producción final estaría en torno a los 18 millones de kilos. Incidió en el mildiu como el principal culpable de esta situación. Pero subrayó también que «no hay que perder de vista los entre 18 y 20 días de temperaturas extremas que padecimos en agosto, que originaron que se quemase mucha uva en algunas viñas».

Con la excepción del año pasado, las cinco vendimias anteriores y la de este ejercicio han estado marcadas por la menor cifra de uva recolectada. «No creo que haya problemas para abastecer al mercado, pero en algunas bodegas comienza a saltar alarma porque el marco no podría resistir temporadas tan cortas en el futuro», resaltó Centella.

La baja cosecha trae como consecuencia una subida del precio que percibe el agricultor por la ley de la oferta y la demanda. Según la información facilitada por el representante de la patronal agraria, la cotización se ha situado este año en los 0,95 euros, entre un 30 y 35 por ciento más que en 2024. «Este aspecto amortigua algo el descenso tan brusco de la producción, pero a algunas explotaciones no les beneficiará nada porque los daños han sido totales y no han recolectado nada», remarcó.

Por su parte, el presidente de la Cooperativa La Aurora, Antonio López, se mostró muy pesimista con la situación en la que puede quedar la Denominación de Origen Montilla-Moriles. «Con esta baja cosecha y el hecho de que la superficie ya esté por debajo de las 4.000 hectáreas, se da la circunstancia de que somos tan pequeños que nuestro papel en el sector vitivinícola español es insignificante», destacó.

Al mismo tiempo, alertó de que el alza de los precios al agricultor tendrá que repercutirse en el de venta al público, algo que, desde su punto de vista, puede «derivar en una bajada del consumo de nuestros vinos».

Noticia Relacionada Montilla-Moriles afronta la vendimia más baja en producción de su historia Pablo Cruz La superficie de viñedo ha seguido reduciéndose y ya se sitúa por debajo de las 4.000 hectáreas

En el caso de Bodegas Robles, la merma de su cosecha se ha ido hasta un 50 por ciento respeto al año pasado, pero la pérdida sube al 70 por ciento si es en relación a las previsiones que manejaban algunas semanas antes de la vendimia «a causa del buen desarrollo de las vides gracias a las lluvias de primavera», según explicó su gerente, Francisco Robles. Estas estimaciones se fueron al traste con la irrupción del mildiu.

Desde su punto de vista, esta situación genera una «desestabilización» del mercado para el sector. «El hecho de que sea imposible repercutir en el producto final la subida de los costes de la materia prima provocará que gran parte de los vinos corrientes con menos crianza desaparezcan y las bodegas se centren en marcas propias que con mayor margen comercial», dijo.

Más temas:

Agricultura

Córdoba

Andalucía