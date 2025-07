La debilidades que la Universidad de Córdoba detecta: «El empresario pequeño no sabe lo que podemos hacer por él»

El Plan Estratégico de la Universidad de Córdoba 2025-2030 es, además de una proyección para lo que se quiere hacer en el futuro, también un diagnóstico de la situación en que ahora está la institución académica, tanto en fortalezas como en debilidades. Por eso los objetivos tienen que ver con superarlas.

El plan tiene ocho ejes, y el primero de ellos, docencia y formación, reconoce baja demanda en algunos estudios de grado y máster, además de poca enseñanza dual, equipamiento costoso para docencia y mantenimiento y mejoras más costosas en edificios como la Facultad de Letras, declarada Bien de Interés Cultural.

No se pasa por alto que en ciertos ámbitos hay «saturación de la oferta académica», demasiada rigidez de los planes de estudio y una disminución constante, que para 2030, por la caída de la natalidad, puede ser de un 30 por ciento.

Investigación y transferencia es uno de los pilares del Plan Estratégico, y por eso ahí se advierte «necesidad de personal capacitado para desarrollar los procesos muy específicos de apoyo a la investigación y la transferencia», y eso a través de perfiles capacitados.

Es también una debilidad que las empresas no conozcan el doctorado industrial, que puede ser una vía para la contratación de profesionales, y también «debilidad estructural en determinadas áreas en lo relativo a la transferencia». En particular, en las Humanidades.

Pertenencia

En el alumnado se siente «poco sentimiento de pertenencia» a la Universidad de Córdoba, además de canales para que las empresas comuniquen sus necesidades de empleabilidad. También hay pocas perspectivas de trabajo en varias titulaciones.

Algo que se repite es que las ayudas o becas no se agotan. Sucede con el apartado de internacionalización. Llama también que en el sector no docente haya brecha de género, es decir, diferencias salariales significativas entre mujeres y hombres, además de que no haya dinero «para fines de inclusión».

Los programas de becas y prácticas no agotan su dotación ni sus plazas, y la UCO cree que pueden aportar mucho

El compromiso y desarrollo territorial, el eje número 8, es también uno de los fundamentales, y ahí la Universidad de Córdoba detecta que tampoco los programas de empleabilidad y prácticas cubren sus plazas y que las pymes de la provincia no conocen las oportunidades que ofrece la transferencia del conocimiento.

El diálogo con el entorno productivo es «limitado y poco estructurado», la respuesta es lenta y en general «el empresario pequeño no conoce lo que la UCO puede hacer por él».