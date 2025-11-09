La Cuesta del Espino de Córdoba tendrá sólo un carril por sentido en gran parte de la obra de su nueva variante

Otro hito de la reforma de la autovía A-4 a su paso por la provincia será la eliminación de las peligrosísimas curvas de la Cuesta del Espino. Realmente, las calzadas de este trayecto se mantendrán, pero con otra finalidad, puesto que el tráfico ... de la autovía pasará por la construcción de una nueva variante (calzada) que se ejecutará dos kilómetros al oeste de la actual cuesta. La obra de esta variante tendrá un coste de 57,8 millones, impuestos incluidos. El plazo de ejecución de la construcción de los tres tramos será de 27 meses.

A diferencia de las vías colectoras que se realizarán en el tramo urbano de la ciudad, el terreno que ocupará la nueva variante de la Cuesta del Espino se proyecta en suelo no urbanizable rural en toda su longitud. Su principal problema será la afección al tráfico que sufrirá durante la ejecución. Habrá tres fases de construcción. En las dos primeras, la autovía se reducirá a una carretera 'convencional'.

En la primera fase, el tráfico discurrirá por completo por sólo una calzada de la autovía, que pasará a ser de doble sentido. Este tramo tendrá más de dos kilómetros entre el 419 y el 421. En concreto, es la zona, en sentido Sevilla a Córdoba, justo antes de llegar a la Cuesta del Espino a la altura de la gasolinera previa a entrar en sus curvas. En la segunda fase, también será un trazado de doble sentido una sola calzada de la actual autovía. Será en sentido de Córdoba a Sevilla, nada más superar El Álamo y los tanques de combustible hasta prácticamente el inicio de las rampas de la cuesta.

Nueva curva de 1.400 metros de radio

La autovía no pasará en el futuro por la Cuesta del Espino. Será gracias a la ejecución de una nueva variante en la A-4. En este caso, será un trazado que tendrá una longitud de 8,9 kilómetros, afectará a los puntos kilómetros 421 hasta el 414. La nueva carretera por la que discurrirá la autovía evitará el paso por las nueve curvas que componen la Cuesta del Espino, que tienen 200 metros de radio, fuertes pendientes que llegan al 6 por ciento y tres radares en los dos sentidos para evitar los múltiples accidentes.

Se hará en tres tramos. El central es la nueva variante, que irá entre los kilómetros 414 al 420. Se hará al oeste de la actual A-4. Hasta dos kilómetros separada de ella. Se eligió la alternativa 1 sobre las tres planteadas, que reduce su impacto acústico y se aleja de la pendiente de la actual calzada. Será una curva gigante de radio de 1.400 metros. Necesitará de dos viaductos, de 20 y 33 metros. Los dos otros tramos serán la ejecución de los enlaces entre la variante que evita la Cuesta del Espino y el inicio y el final de su conexión con el trazado actual.