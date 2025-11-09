Suscríbete a
carreteras

La Cuesta del Espino de Córdoba tendrá sólo un carril por sentido en gran parte de la obra de su nueva variante

El presupuesto para su desaparición es de 57,8 millones y un plazo de ejecución de 27 meses durante tres fases

Las dudas que deja la reforma de la autovía A-4 en Córdoba que impulsa el Gobierno

En amarillo, la alternativa 1 elegida como variante en la Cuesta del Espino
En amarillo, la alternativa 1 elegida como variante en la Cuesta del Espino
Javier Gómez

Córdoba

Otro hito de la reforma de la autovía A-4 a su paso por la provincia será la eliminación de las peligrosísimas curvas de la Cuesta del Espino. Realmente, las calzadas de este trayecto se mantendrán, pero con otra finalidad, puesto que el tráfico ... de la autovía pasará por la construcción de una nueva variante (calzada) que se ejecutará dos kilómetros al oeste de la actual cuesta. La obra de esta variante tendrá un coste de 57,8 millones, impuestos incluidos. El plazo de ejecución de la construcción de los tres tramos será de 27 meses.

