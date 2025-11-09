La ampliación de la autovía A-4 en Córdoba obligará a demoler naves industriales del Arenal

Córdoba tendrá que conformarse con una ampliación de la autovía A-4 a su paso por la ciudad tras el varapalo de la negativa del Gobierno central a realizar una nueva Variante Sur con nuevos trazados mucho más alejados del casco urbano para ... dejar la actual autovía, como lo que es actualmente, una ronda de circunvalación de la localidad por los vecinos. El Ministerio de Transportes, como adelantó ABC hace meses, se limitará a realizar unas nuevas vías colectoras anejas al trazado actual para que haya calzadas diferenciadas entre la autovía sentido Sevilla y Madrid, y otras dos calzadas que hagan función de ronda para los cordobeses también en ambos sentidos hacia la capital de España y de Andalucía.

Noticia Relacionada La Cuesta del Espino tendrá sólo un carril por sentido en gran parte de la obra de la nueva variante Javier Gómez El presupuesto para su desaparición es de 57,8 millones y un plazo de ejecución de 27 meses durante tres fases

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (Partido Popular), ha avanzado que estima que esta alternativa de la cartera de Óscar Puente supondrá que las carreteras que harán la función de autovía A-4 y de nueva circunvalación de la ciudad tendrán «un efecto barrera» para el desarrollo de la ciudad.

El anteproyecto de la reforma para su ampliación de la autovía A-4 a su paso por Córdoba, al que ha tenido acceso ABC, confirma esa sensación de punto de frontera que tendrán estas vías para la expansión de la ciudad. En algunos puntos concretos de la transformación de esta calzada, habrá hasta seis carriles por cada sentido (hasta cuatro en las vías colectoras y dos más en el tronco principal de la autovía).

Las dos nuevas calzadas, una para autovía y otra para la 'ronda', se harán sentido Madrid con dos carriles al menos cada una

Amén de aquello, la obra de la infraestructura también afectará de pleno al Plan Especial del Arenal. De hecho, será necesario, según explica el propio estudio, la necesidad de realizar expropiaciones. No será lo peor. El documento desvela textualmente que incluso será preceptivo también que habrá que «demoler alguna nave industrial». Serán las que están más próximas al punto kilométrico actual 400,5, muy cerca de la ciudad deportiva del Córdoba.

La ampliación de la autovía (intervención en algo más de diez kilómetros) con las vías colectoras se realiza fundamentalmente en suelo no urbanizable y en dominio público de la propia carretera, pero tendrá que salvar el escollo del suelo urbanizable no sectorizado del Arenal.

Así será la obra de la nueva A-4 en Córdoba

El anteproyecto de la ampliación de la autovía de Córdoba a su paso por la ciudad es sólo una de las 19 actuaciones de reforma completa que se realizará en la vía en los 88 kilómetros que cruzan la provincia. El coste total de la obra es de 476 millones de euros, impuestos incluidos, y un plazo de ejecución de 36 meses. La intervención ya tiene la declaración de impacto ambiental favorable. Ahora, se realizarán los proyectos definitivos de obra y la licitación, adjudicación y ejecución de la misma.

La ampliación de la A-4 en Córdoba con las vías colectoras tendrá un presupuesto final de 65,3 millones de euros, con impuestos incluidos, según desvela el documento consultado por ABC tras un coste de ejecución de la vía de 45,3 al que hay que sumarle el 13 por ciento de gastos generales, el 6 por ciento de beneficio y el 21 por ciento de IVA.

El plazo de ejecución de la ampliación de la A-4 a su paso por Córdoba tendrá una duración de 29 meses de los 36 en los que está previsto que se ejecute la completa remodelación de la calzada en toda la provincia de Córdoba.

La obra consistirá básicamente en conseguir que se divida el tráfico que ahora comparten en la misma autovía los vehículos que hacen los viajes de largo recorrido entre ciudades y los coches que circulaban la ciudad para sus desplazamientos urbanos. Entonces, habrá un tronco matriz que hará función de autovía con una calzada de dos carriles en sentido Sevilla y otros dos carriles en sentido Madrid. Además, habrá dos calzadas más que estarán completamente separadas de aquella autovía y que harán de circunvalación, de ronda urbana. Tendrán un mínimo de dos carriles, pero habrá tramos con tres e incluso cuatro carriles por sentido hacia Madrid y hacia Sevilla.

Tendrá que construirse un nuevo puente sobre el Guadalquivir en paralelo al actual de 94 metros de longitud y 12,5 de ancho

Para reducirlo al máximo y sin entrar en pormenores, el tráfico quedará así. La calzada de la A-4 que ahora va rumbo a Sevilla será la circunvalación (vía colectora) con destino a la capital andaluza, aunque tendrá partes nuevas. La calzada de la A-4 que ahora mismo va sentido Madrid se convertirá en la autovía con destino a Sevilla. Además, tendrán que construirse dos calzadas nuevas. Una, se destinará al tronco principal del autovía que circulará con dos carriles hacia Madrid. La otra, será la circunvalación de la ciudad sentido a la capital de España con tramos de dos, tres y cuatro carriles.

La obra tendrá algunos hitos muy importantes. Uno de ellos será la necesidad de construir un nuevo puente sobre el río Guadalquivir. Será en paralelo al actual, que está situado entre el estadio El Arcángel y el Polígono Guadalquivir. El nuevo viaducto tendrá una longitud de 94 metros y una anchura de 12,5 metros. Otros dos hitos serán la demolición de los pasos superiores a la actual calzada de la N-432 y de acceso al estadio El Arcángel o MercaCórdoba.

La ampliación de la A-4 en Córdoba tendrá un longitud de 10,5 kilómetros, entre el kilómetro 396 y el kilómetro 407. En concreto, la adaptación comenzará en el enlace de la autovía que hay nada más pasar por la urbanización de Casillas. La nueva vía colectora hacia Sevilla se irá trazando desde la actual entrada por las Quemadillas hasta pasar el cruce superior con la N-432 (que desaparecerá) y cerca de la CO-32. Allí seguirá su curso actual hasta la Cuesta de los Visos, frente al polígono industrial de la Torrecilla.

La obra en sentido Madrid comienza en la Cuesta de los Visos (kilómetro 407,4) y aprovecha buena parte de los carriles actuales, que se ampliarán a cuatro. La intervención más profunda se da entre los kilómetros 403 y 399, el paso por la ciudad.

Las afecciones al tráfico serán notables durante toda la ejecución del proyecto, especialmente con la ronda a Sevilla

En esta dirección, hay una afección fundamental. La actual salida de los vehículos desde el puente de Andalucía (tráfico del norte y oeste de la ciudad) se puede hacer hacia la autovía y hacia una vía colectora que conecta con la N-432. Tras la obra, el tráfico de esta C-3050 sólo irá hacia la vía colectora, pero nunca directamente a la autovía.

Afecciones al tráfico

La obra se ejecutará en dos grandes fases para entender su afección al tráfico. La primera fase supondrá la construcción de las dos nuevas calzadas en sentido Madrid, es decir, la nueva autovía hacia la capital del país y la nueva calzada de circunvalación en el mismo sentido, la demolición de los pasos superiores del estadio y la N-432 y la remodelación de los enlaces (nuevas glorietas). En esta fase, no habrá afecciones al tráfico actual. Una vez realizadas las calzadas en sentido Madrid, el tráfico de ese sentido se pasarán la nueva autovía y la nueva circunvalación.

En la segunda fase, se ejecutarán las partes de la vía colectora en sentido Sevilla que no aprovechan la actual calzada en ese sentido, entre el kilómetro 399 y el 401 principalmente. En este caso, el tráfico de la autovía en sentido Sevilla se pasará a la calzada que actualmente opera en sentido Madrid. Posteriormente, la circunvalación en este rumbo de la circulación se abrirá como circunvalación cuando esté finalizado.