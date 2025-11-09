Suscríbete a
LA FALLIDA VARIANTE SUR

La ampliación de la autovía A-4 en Córdoba obligará a demoler naves industriales del Arenal

La obra que separará la autovía rumbo a Sevilla y Madrid y la circunvalación de la ciudad de la ciudad consumirá 65,3 millones en un plazo de 29 meses

Las dudas que deja la reforma de la autovía A-4 en Córdoba que impulsa el Gobierno

La actual autovía A-4 a su paso por Córdoba tanto en sentido Sevilla como en destino a Madrid
La actual autovía A-4 a su paso por Córdoba tanto en sentido Sevilla como en destino a Madrid Ángel rodríguez
Javier Gómez

Córdoba

Córdoba tendrá que conformarse con una ampliación de la autovía A-4 a su paso por la ciudad tras el varapalo de la negativa del Gobierno central a realizar una nueva Variante Sur con nuevos trazados mucho más alejados del casco urbano para ... dejar la actual autovía, como lo que es actualmente, una ronda de circunvalación de la localidad por los vecinos. El Ministerio de Transportes, como adelantó ABC hace meses, se limitará a realizar unas nuevas vías colectoras anejas al trazado actual para que haya calzadas diferenciadas entre la autovía sentido Sevilla y Madrid, y otras dos calzadas que hagan función de ronda para los cordobeses también en ambos sentidos hacia la capital de España y de Andalucía.

