Un accidente de tráfico en la A-4 deja cuatro heridos trasladados al hospital Reina Sofía de Córdoba

Un coche ha sufrido un accidente en la noche de este sábado en la A-4, en su kilómetro 398, según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Córdoba.

El siniestro se ha saldado con cuatro heridos ... , que han sido trasladados al hospital Reina Sofía. Se trata de una familia conformada por un matrimonio y sus dos hijos pequeños.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del cuerpo de bomberos municipal o sanitarios. Según se ha indicado desde el SEIS, en principio, las heridas de los ocupantes de los vehícyulos no parecían revestir gran gravedad.

