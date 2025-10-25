Suscríbete a
Un accidente de tráfico en la A-4 deja cuatro heridos trasladados al hospital Reina Sofía de Córdoba

Son todos ellos miembros de una misma familia: un matrimonio y dos niños

Los cuatro heridos han sido trasladados al hospital Reina Sofía
Los cuatro heridos han sido trasladados al hospital Reina Sofía

Un coche ha sufrido un accidente en la noche de este sábado en la A-4, en su kilómetro 398, según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Córdoba.

El siniestro se ha saldado con cuatro heridos ... , que han sido trasladados al hospital Reina Sofía. Se trata de una familia conformada por un matrimonio y sus dos hijos pequeños.

