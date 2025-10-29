De la formación para la Base Logística a eliminar la última carretera de zahorra: otras claves de las cuentas de 2026 en Córdoba de la Junta

Más allá de las cifras más grandes y espectaculares, la presentación del proyecto de presupuestos de la Junta para 2026 deja en el caso de Córdoba otras iniciativas sobre las que no hay tanto foco pero son relevantes.

Por ejemplo, en torno a la ... partida estrella de estas cuentas -los 100 millones a los que se había comprometido la Junta para la Base Logística-, hay otras satélite destacadas. Por un lado, el proyecto singular formativo para el empleo ligado al complejo militar absorberá 4,6 millones -se enfocará a parados-. El Gobierno regional, además, liberará 4 millones para empezar a hacer frente a sus obligaciones en la ejecución de las obras de urbanización de la gran bolsa de suelo industrial que se acometerá junto a la Base Logística, en La Rinconada. Estas obras están en licitación y deben arrancar en 2026. El complejo militar es, sin niguna duda, el proyecto de referencia en la nueva 'biblia' económica de la Junta.

Otra partida que cuantitativamente no es llamativa pero es reseñable son los 1,3 millones que irán a los trabajos de urbanización del sector residencial de Huerta de Santa Isabel Oeste -la Junta es uno de sus promotores-, que se configurará como uno de los nuevos barrios de la capital en los próximos años. Una partida similar (1,2 millones) habrá para concluir las obras de la tercera fase del parque logístico del Higuerón, que ha sufrido un notable impulso desde que el PP llegó a la Presidencia de la Junta. Entre los titulares que se llevarán en el presupuesto de Fomento la Ronda Norte o la resurrección de la Autovía del Olivar, hay que indicar que aparecen cinco millones para la remodelación de la A-3278 en Valsequillo. Esa cantidad, ha destacado el delegado del Gobierno, Adolfo Molina, irá destinada a remozar «la única carretera de zahorra que queda en Andalucía».

