De la formación para la Base Logística a eliminar la última carretera de zahorra: otras claves de las cuentas de 2026 en Córdoba de la Junta

Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Más allá de las cifras más grandes y espectaculares, la presentación del proyecto de presupuestos de la Junta para 2026 deja en el caso de Córdoba otras iniciativas sobre las que no hay tanto foco pero son relevantes.

Por ejemplo, en torno a la ... partida estrella de estas cuentas -los 100 millones a los que se había comprometido la Junta para la Base Logística-, hay otras satélite destacadas. Por un lado, el proyecto singular formativo para el empleo ligado al complejo militar absorberá 4,6 millones -se enfocará a parados-. El Gobierno regional, además, liberará 4 millones para empezar a hacer frente a sus obligaciones en la ejecución de las obras de urbanización de la gran bolsa de suelo industrial que se acometerá junto a la Base Logística, en La Rinconada. Estas obras están en licitación y deben arrancar en 2026. El complejo militar es, sin niguna duda, el proyecto de referencia en la nueva 'biblia' económica de la Junta.

