Córdoba deslumbra en la Noche del Patrimonio

Córdoba es una de las quince ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y, como todas ellas, se unió en la noche de este sábado a la llamada Noche del Patrimonio, evento que aúna la apertura nocturna de monumentos emblemáticos, como la Mezquita-Catedral, junto a exposiciones, talleres familiares o espectáculos de danza y flamenco.

La Casa Árabe, los baños califales, el Museo Taurino, la Posada del Potro, Medina Azahara, la Sinagoga, el Museo Arqueológico, el de Bellas Artes o el Julio Romero de Torres, centraron una oferta cultural complementada con actividades en diversos rincones de la ciudad, que empezaron ya desde por la mañana con el recital de poesía celebrado en la Taberna Fuenseca , y que reunió a Carmen Pérez, Marcelo Muñoz, Beta Doe, Victoria García y Alejandro Castro.

«Aunque sea un tópico, da la sensación de estar en un mar de columnas». Así definían a la Mezquita-Catedral las amigas madrileñas Cecilia Arauz y Paula Monge. El monumento abría antes que el resto, a las 19.00, y un animadísimo ambiente se vivía en el Patio de los Naranjos y en el interior, fruto de una generosa cola que alimentaba de visitantes el lugar. El reciente incendio era la comidilla de algunas conversaciones. «Nos gustaría ver esa parte», indicaban las comentadas amigas. Entre tanto, y curiosamente, eran las obras del mihrab, con sus andamios, las que atraían a numeroso público. Entre todas las columnas, parejas y grupos se hacían fotos en las más variopintas poses. «No conocíamos aún el monumento de noche», reconocían tres amigas cordobesas: Pili Ramírez, Josefa Martín y Maribel Palmera. «Iremos luego a dar una vuelta por alguna de las actuaciones».

La Noche del Patrimonio se veía complementada en el entorno de la Mezquita-Catedral por una procesión, la de la Divina Pastora con la banda de La Esperanza.

Además de una exposición, la Casa Árabe comenzaba a las 20.00 con una visita guiada a los salones de la parte de arriba y la torre, que cuenta con excelentes vistas precisamente a la torre de la Catedral. «Hay fuentes que nos indican que la torre de la Casa Árabe fue un secadero», explicaba la historiadora Mamen Moreno. Este enclave es un conjunto de cinco casas de procedencia islámica que luego fueron propiedad de los González de Córdoba. «Lo más importante que vamos a ver son las pinturas murales del siglo XIV de uno de los salones, que representan las virtudes teologales; pudo ser bien un estudio, o una capilla o un salón de invierno del señor». Como indicaba la historiadora a partir de algunos estudios, se trata de pinturas al temple que usaron leche de vaca como coagulante.

En el primer grupo de quince personas se encontraban dos amigas de Fernán Nüñez, María José Aragonés y Cristina Luna. «Hasta las doce, como cenicientas, vamos a visitar todo lo que nos dé tiempo, como el Museo Taurino y el Palacio de Orive». En el exterior, y para sorpresa de la guía, que el año pasado contó con mucho menos público, se agolpaban impacientes numerosos cordobeses y visitantes de la ciudad. Entre ellos estaba la estudiante de ciencias políticas y alumna de la beca Erasmus, Chiara Redini: «Soy de Italia, de Pisa, y llevo tan sólo una semana en la ciudad, así que voy a aprovechar la noche para ver qué se puede hacer aquí e ir descubriendo el patrimonio de la ciudad»

La programación cultural de esta noche reunió propuestas que combinan arte, música, patrimonio y flamenco en distintos rincones de la ciudad. El Palacio de Orive inauguró 'Soy mi propia musa', una exposición colectiva de veinte creadoras. En la Plaza de San Agustín, los niños participaron en el taller 'Postales de Patrimonio', mientras que el Templo Romano acogió la 'Cajoneada flamenca, una actividad participativa para aprender los ritmos básicos del género.

La música se dio cita en el Museo de Bellas Artes con el concierto de clave y viola 'Danzas y melodías de la Spagna Antigua', y en el Museo Arqueológico actuó el cantaor Jesús Corbacho acompañado a la guitarra por Juan Campallo. A su vez, la Plaza Tierra Andaluza fue el escenario de 'Sentir flamenco'. Flamenco. En Medina Azahara, se organizaron visitas teatralizadas y el Parador de la Arruzafa acogió un recorrido nocturno por su histórica cueva-cantera.

