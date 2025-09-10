Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: horarios, monumentos y visitas guiadas

Imagen de archivo de colas ante el Alcázar de los Reyes Cristianos la Noche del Patrimonio

Córdoba se suma este sábado a la gran celebración de la Noche del Patrimonio 2025, un evento cultural que reúne a 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad de España en una noche llena de vida, cultura y memoria.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de espectáculos de danza, flamenco, exposiciones, recitales de poesía, talleres familiares y, como gran atractivo, la apertura extraordinaria de monumentos y museos en horario nocturno. Todo ello de forma gratuita y hasta completar aforo.

El programa se organiza en tres grandes apartados: 'Escena Patrimonio', 'Vive Patrimonio' y 'Abierto Patrimonio', además de visitas guiadas especiales para conocer la historia de Córdoba de una manera diferente.

'Escena Patrimonio': la danza como protagonista

El bloque Escena Patrimonio tiene como eje central la danza contemporánea y la creación escénica. Cada ciudad Patrimonio de la Humanidad acoge un espectáculo a cargo de reconocidos coreógrafos y bailarines, que reinterpretan la tradición desde el movimiento y el cuerpo.

En Córdoba, la cita será en la Sala Orive (Plaza de Orive, 2) a las 21.00 horas con el espectáculo 'Maja y bastarda' de Laila Tafur, bailarina y coreógrafa andaluza. La propuesta rescata bailes antiguos y poco valorados, mezclando lo tradicional con lo moderno y transformando la seriedad de los repertorios históricos en una auténtica fiesta escénica. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.

'Vive Patrimonio': actividades culturales en el Casco

'Vive Patrimonio' acerca la cultura a la ciudadanía con actividades repartidas por la ciudad histórica. Incluye exposiciones, poesía, talleres y música en diferentes rincones de Córdoba. Su objetivo es dar vida a los espacios urbanos y convertirlos en puntos de encuentro entre vecinos, visitantes y artistas.

Programación 'Vive Patrimonio' 2025 Casa Árabe (C/ Samuel de los Santos Gener, 9). Exposición 'Del éxodo y del viento: exilio español en el Magreb (1939-1962)'. Horario de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 0.00 horas.

Taberna Fuenseca (C/ Juan Rufo, 20). A las 13.00 horas, recital de poesía 'A Contracorriente' con cinco jóvenes poetas. Plazas limitadas a 50 personas.

Palacio de Orive (Plaza de Orive, 2). A las 20.00 horas, inauguración de la exposición 'Soy mi propia musa', un proyecto de 20 mujeres artistas que reflexiona sobre el papel femenino en el arte. Abierta hasta el 19 de septiembre.

Plaza de San Agustín . A las 20.00 horas, taller infantil 'Postales de Patrimonio' para niños de 6 a 12 años, dirigido por la artista Virginia Filardi. Plazas limitadas a 30 participantes.

Capiturales-Templo Romano . A las 21.00 horas, 'Cajoneada flamenca: trae tu cajón flamenco' dirigida por Daniel Morales 'Mawe'. Una actividad participativa para aprender el compás del flamenco. Aforo máximo de 250 personas.

Museo de Bellas Artes (Plaza del Potro, 1). A las 21.30 horas, concierto de clave y viola 'Danzas y melodías de la Spagna Antigua', inspirado en repertorios renacentistas y con referencias al flamenco.

Museo Arqueológico y Etnológico (Plaza Jerónimo Páez, 7). A las 22.00 horas, concierto flamenco de Jesús Corbacho (cante) y Juan Campallo (guitarra).

Plaza Tierra Andaluza-Compás de San Francisco. A las 22.00 horas, espectáculo flamenco 'Sentir flamenco' de la Compañía Argot Flamenco, que recorre la historia del género hasta sus formas más actuales.

'Abierto Patrimonio'

El apartado Abierto Patrimonio es uno de los más esperados de esta jornada. Consiste en la apertura extraordinaria y gratuita de los grandes monumentos, museos y espacios patrimoniales de la ciudad en horario nocturno, una oportunidad única para descubrirlos de una manera diferente.

Listado de monumentos visitables la Noche del Patrimonio: horarios Mezquita-Catedral (19.00-0.00 h)

Alcázar de los Reyes Cristianos (21.00-00:00 h, aforo 600 personas)

Baños Califales (21.00-0.00 h, aforo 50 personas)

Museo Taurino (21.00-0.00 h, aforo 50 personas)

Posada del Potro-Centro Flamenco Fosforito (21.00-0.00 h, aforo 60 personas)

Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra (19.00-0.00 h, aforo 250 personas)

Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba (21.00-0.00 h, aforo 150 personas)

Museo de Bellas Artes (21.00-0.00 h, aforo 120 personas)

Sinagoga (21.00-0.00 h, aforo 40 personas)

Museo Julio Romero de Torres (21.00-0.00 h, aforo 60 personas)

Casa Árabe (10.00-14.00 y 16.30-0.00 h, aforo 50 personas)

Visitas guiadas especiales

Además de los espectáculos y la apertura nocturna de monumentos, La Noche del Patrimonio en Córdoba incluye visitas guiadas y teatralizadas que permiten vivir el pasado de una forma más cercana. Estas experiencias están diseñadas para quienes desean profundizar en la historia y el arte de la ciudad.

Paseos teatralizados Medina Azahara , 'El legado del Califa'. Dos pases (20.45 y 22.15 h, 45 minutos de duración). Visita teatralizada por seis espacios de la ciudad califal en torno al príncipe al-Hakam II, Subh y Fátima, una escriba al servicio del heredero. Es necesaria inscripción previa en medinaazahara.org

Casa Árabe (C/ Samuel de los Santos Gener, 9). Visitas al torreón y a la sala de pinturas mudéjares de 20.00 a 0.00 horas, en grupos reducidos de 15 personas. Cada pase dura 20 minutos.

Parador-Cueva Cantera de la Arruzafa. A partir de las 22.00 horas, visitas cada 30 minutos para descubrir este espacio histórico, con copa de vino Montilla-Moriles al finalizar. Máximo 20 personas por grupo.

La delegada de Turismo en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha destacado que La Noche del Patriomonio es una oportunidad «magnífica para redescubrir el patrimonio desde dentro a través de experiencias culturales abiertas, diversas y participativas; una oportunidad única para sumergirse en la vibrante vida cultural de nuestras ciudades patrimoniales y conocer también a sus talentos locales».