Suscríbete a
ABC Premium

plantilla

Los números de la portería del Córdoba CF a debate: misma cantidad de partidos para Iker Álvarez y Carlos Marín

En siete partidos, Iker ha encajado siete goles, datos ciertamente inferiores a los de su compañero que ha encajado diez dianas entre seis duelos ligueros y la cita de Copa del Rey

Córdoba CF-Deportivo: las dos mejores rachas de invictos se miden en El Arcángel

Iker Álvarez da indicaciones a sus compañeros en un partido de esta temporada
Iker Álvarez da indicaciones a sus compañeros en un partido de esta temporada valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

La novedad se impone a la veteranía. Aunque no ha sido la portería un tema controversial durante estas últimas temporadas en el Córdoba CF, ahora la irrupción de Iker Álvarez ha desplazado a Carlos Marín al banquillo. Afortunadamente, en los recientes encuentros el meta ... andorrano no ha tenido un exceso de trabajo gracias al buen hacer defensivo, pero también ha estado acertado cuando se le ha requerido. En este sentido, tras el partido ante el Málaga, ambos guardametas han disputado siete partidos, citas en las que registran ciertas desigualdades entre los tres palos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app