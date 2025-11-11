Los números de la portería del Córdoba CF a debate: misma cantidad de partidos para Iker Álvarez y Carlos Marín

La novedad se impone a la veteranía. Aunque no ha sido la portería un tema controversial durante estas últimas temporadas en el Córdoba CF, ahora la irrupción de Iker Álvarez ha desplazado a Carlos Marín al banquillo. Afortunadamente, en los recientes encuentros el meta ... andorrano no ha tenido un exceso de trabajo gracias al buen hacer defensivo, pero también ha estado acertado cuando se le ha requerido. En este sentido, tras el partido ante el Málaga, ambos guardametas han disputado siete partidos, citas en las que registran ciertas desigualdades entre los tres palos.

Tal y como se esperaba, Marín fue la elección principal para el técnico blanquiverde Iván Ania en la que es la quinta temporada. Fruto de la firma de su nueva renovación en el pasado mes de mayo -hasta el 30 de junio de 2028-, su titularidad era casi indiscutible en el debut ante el Sporting, sin embargo, empezó con el pie izquierdo la temporada encajando dos goles.

Arranque dubitativo

Lejos de mejorar estos números, ante Las Palmas sufrió un duro correctivo al ver como el cuadro canario perforaba su portería hasta en tres ocasiones. En Valladolid, finalmente pudo lograr su primera portería a cero, pero en el siguiente una falta de entendimiento con la defensa la costaría un nuevo gol en contra frente al Castellón. Observado ya con lupa, la cita en Andorra fue la sentencia para Carlos Marín al encajar tres dianas, lo que motivó a Ania a probar algo diferente con Iker.

Con la titularidad ya perdida, el almeriense se puso de nuevo los guantes en la jornada nueve ante la Cultural Leonesa por la ausencia internacional de su compañero. No titubeó y logró su segunda portería imbatida, luego para ser titular en Copa del Rey para encajar el único tanto del encuentro ante el Cieza.

Noticia Relacionada Isma Ruiz: «Me siento muy querido por la afición del Córdoba CF y tengo contrato hasta 2028» Daniel Aragón El jugador blanquiverde destaca en el programa 'Gol a Gol' la «ambición» de Iván Ania que transmite a la plantilla para llegar lo más arriba posible

Si bien es cierto que durante su estancia la zaga blanquiverde presentó el mayor número de dudas, lo que hizo que estuviese mucho más expuesto, sus actuaciones no convencieron del todo y no recordaron a su mejor nivel al encajar diez tantos en siete partidos. En este sentido, Iker sí ha transmitido ciertamente algo más de confianza y regularidad en esta campaña.

Los números de Iker

Saltó la sorpresa en la jornada seis frente al Racing de Santander con el relevo bajo palos. Le llegó la oportunidad a un Iker Álvarez que tuvo uno de los estrenos más complejos ante el cuadro cántabro, equipo que destaca por su efectivo ataque. Precisamente, esta facilidad de generar ocasiones hizo que se pudiera lucir en más de una ocasión y fuera ovacionado por ello. Encajó finalmente dos, pero evitó muchos más.

Esta actuación le brindó el beneplácito de Iván Ania para mantenerse en la portería, oportunidad que ha sabido aprovechar hasta el día de hoy. En siete partidos, ha encajado siete tantos, es decir, un tanto de media por partido y unos números que mejoran a los de su compañero. En este periodo, ambos han logrado la misma cantidad de porterías a cero. En estadísticas algo más concretas, Iker ha realizado veinticinco paradas, cuatro más respecto a Carlos Marín.

Si se hace acopio de todo, Iker ha recibido menos tantos en el duelo de la portería cordobesista. Estas cifras hacen que solo siete porteros de Segunda División hayan encajado menos goles que el andorrano en el mismo periodo de tiempo. Dentro de los guarismos del Córdoba, Iker también ha mejorado en los siete primeros partidos de Carlos Marín de la campaña pasada, ya que encajó once dianas, pero la línea defensiva presentó una mayor cantidad de errores que le hicieron estar muy expuesto.

Nueva oportunidad para Carlos

Aunque el pulso lo ha ganado el guardameta andorrano, Marín tiene una nueva oportunidad de redimirse este domingo ante el Deportivo. Como ya es costumbre, Iker ha sido convocado con Andorra, en esta ocasión para disputar el último partido clasificatorio del Mundial 2026 contra Albania (13 de noviembre) y un amistoso frente a Finlandia (17 de noviembre).

No lo tendrá fácil Carlos Marín que deberá frenar a un cuadro blanquiazul que es el segundo conjunto más goleador -junto a Almería- con veinticuatro dianas, todas ellas comandadas por un Zakaria que ocupa el primer puesto del pichichi de la liga con siete goles. Además, para esta cita habrán muchas bajas en defensa con las lesiones de Alcedo, Vilarrasa y la sanción de Albarrán tras su roja ante el Málaga. Aunque no lo tendrá fácil, un buen papel ante el Deportivo de Carlos Marín puede reabrir el debate dentro de la portería del Córdoba.