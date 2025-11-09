El Córdoba CF presenta problemas en su defensa para el partido contra el Deportivo

El Córdoba CF logró un trabajado empate ante el Málaga tirando de épica gracias al tanto de Diego Bri en el último suspiro. A pesar del positivo resultado, la expulsión de Carlos Albarrán, además de afectar negativamente a la dinámica del partido, también tiene ... un gran efecto colateral para el próximo partido frente al Deportivo. Ya que el blanquiverde tendrá que cumplir un encuentro de sanción, esto deja a Carlos Isaac como el único lateral del primer equipo disponible para la cita ante un siempre peligroso conjunto coruñés comandado por un incisivo Yeremay.

Además de la baja de Albarrán, en la enfermería se encuentran Juan María Alcedo y Vilarrasa, los dos laterales restantes de la plantilla. En el caso de Alcedo, una luxación en su hombro izquierdo le ha mantenido lesionado en los dos últimos meses, un percance que, a priori, se estimaba un plazo de recuperación de tres meses.

Sin embargo, en los entrenamientos ya realiza algunos ejercicios con el grupo y es uno más, pero sigue sin contar con el alta médica tal y como pudo confirmar el técnico blanquiverde Iván Ania en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Málaga. Esta situación podría revertirse a lo largo de la semana, aunque la falta de ritmo competitivo y un fuerte lance de juego pueden hacer que vuelva a recaer de su maltrecho hombro, por lo que es casi seguro que no estará este domingo en El Arcángel.

La ausencia indefinida de Vilarrasa

Otro de los nombres es Vilarrasa, pero su participación para la cita frente al Deportivo parece mucho más lejana. El de Granollers esta realizando un tratamiento de la pubalgia que le ha mantenido alejado del terreno de juego desde el pasado 13 de octubre, unas molestias que llevaba arrastrando desde el comienzo de la temporada. Esto no le impidió ser titular indiscutible para el preparador ovetense desde el primer partido de liga ante el Sporting.

Noticia Relacionada El Córdoba rescata un punto de oro en un frenético derbi en La Rosaleda (2-2) Daniel Aragón Los blanquiverdes estuvieron en inferioridad casi toda la segunda mitad tras la polémica expulsión de Albarrán, pero Fuentes y Diego Bri (en el minuto 100) sacan un valioso empate frente al Málaga

Ante la ausencia de Albarrán por motivos personales, Vilarrasa tuvo que forzar la máquina desde el partido a domicilio ante el Andorra hasta el compromiso en El Arcángel ante la Cultural Leonesa, partido donde no volvió a jugar más. Como fue en el caso de Alcedo, Ania también arrojó luz sobre la situación de Vilarrasa. «Se tomó la decisión de parar y hacer un tratamiento para mejorar esas molestias. Vamos a ver el tiempo que necesita para que, cuando vuelva, no tenga ya problema en el pubis y pueda sufrir una recaída. El descanso no favorece, pero hay un grado en el que no puedes continuar y de ahí que tuviéramos que pararle», explicó el técnico blanquiverde.

Pocas opciones en el filial

Otra opción es contar con los jugadores del filial, sin embargo, Marcelo tampoco estará disponible. Esto es así ya que ha sido nuevamente convocado con la selección absoluta de Bolivia, cita en la que tomará parte de dos amistosos frente al combinado de Corea del Sur (14 de noviembre) y Japón (18 de noviembre) y que servirá de preparación para la repesca del Mundial de 2026.

Ante esta tesitura, Álex López, lateral izquierdo de la cantera, es otra opción descartada ya que se encuentra en el último tramo de su recuperación de la rotura completa del ligamento cruzado que sufrió el pasado mes de febrero. Por ello, la única vía es la de Albuera, jugador que salió como titular en Copa del Rey ante el Cieza, pero jugaría a banda cambiada.

Noticia Relacionada Esto es lo que dice el acta de partido sobre la polémica expulsión de Albarrán Daniel Aragón El escrito refleja que el lateral blanquiverde vio la roja directa por «derribar a un adversario, evitando con su acción una manifiesta ocasión de gol»

Dentro de las posibilidades que tiene Ania dentro del primer equipo, el Córdoba mostró en el final del partido ante el Málaga una 4-3-2 con Álex Martin en el lateral derecho e Isaac en el izquierdo. Aunque Martín acostumbra más a ser central, es un recurso de emergencia para la banda ya que con el Elche también lo fue en alguna ocasión.

También tendrá que tener el cuadro blanquiverde mucho cuidado con Fomeyem. El camerunés se dolió nuevamente de la zona del tendón de Aquiles de su pierna izquierda, molestia que ya confirmó su entrenador tras el partido frente al Almería del pasado 19 de octubre. Además, la precaución tendrá que ser máxima en los casos de Carracedo, Kevin Medina y Rubén Alves, jugadores que ya acumulan cuatro amarillas y están a una sola amonestación de perderse un encuentro.