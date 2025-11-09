Suscríbete a
Alberto Núñez Feijóo se agarra a la vía andaluza: «Se puede gobernar con serenidad y ser firme y ambicioso»

plantilla

El Córdoba CF presenta problemas en su defensa para el partido contra el Deportivo

Con un Carlos Albarrán sancionado tras su expulsión ante el Málaga, Carlos Isaac es el único lateral del primer equipo disponible para la cita de este domingo en El Arcángel

Esto es lo que dice el acta de partido sobre la polémica expulsión de Albarrán

Carlos Isaac defiende a Bodiger en el encuentro frente al Ceuta
Carlos Isaac defiende a Bodiger en el encuentro frente al Ceuta Valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF logró un trabajado empate ante el Málaga tirando de épica gracias al tanto de Diego Bri en el último suspiro. A pesar del positivo resultado, la expulsión de Carlos Albarrán, además de afectar negativamente a la dinámica del partido, también tiene ... un gran efecto colateral para el próximo partido frente al Deportivo. Ya que el blanquiverde tendrá que cumplir un encuentro de sanción, esto deja a Carlos Isaac como el único lateral del primer equipo disponible para la cita ante un siempre peligroso conjunto coruñés comandado por un incisivo Yeremay.

