El idilio de Adrián Fuentes con el gol impulsa al Córdoba CF

Con la diana ante el Málaga el ariete ha logrado anotar en los tres últimos partidos consecutivos, lo que le coloca como uno de los delanteros más en forma de Segunda

Pura efectividad: solo necesita tres disparos a puerta para meter cada uno de los seis goles en total que lleva

El Córdoba CF rescata un punto de oro en un frenético derbi en La Rosaleda (2-2)

Adrián Fuentes supera al portero del Ceuta en la victoria en El Arcángel

Daniel Aragón

Córdoba

Suma y sigue. Además de extender el Córdoba CF a ocho partidos su racha como invicto con el empate ante el Málaga, en este encuentro hubo un nuevo zarpazo de Adrián Fuentes. Aunque gozó de buenas ocasiones el madrileño para ampliar su casillero ... goleador ante la escuadra malagueña, finalmente pudo ver puerta por tercera vez consecutiva en liga tras marcar dos goles en Albacete y uno en Ceuta.

