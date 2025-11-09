El idilio de Adrián Fuentes con el gol impulsa al Córdoba CF

Suma y sigue. Además de extender el Córdoba CF a ocho partidos su racha como invicto con el empate ante el Málaga, en este encuentro hubo un nuevo zarpazo de Adrián Fuentes. Aunque gozó de buenas ocasiones el madrileño para ampliar su casillero ... goleador ante la escuadra malagueña, finalmente pudo ver puerta por tercera vez consecutiva en liga tras marcar dos goles en Albacete y uno en Ceuta.

Con un estético taconazo que sorprendió a Alfonso Herrero, el ariete blanquiverde materializó su sexto gol de esta temporada, cifra que le coloca, por ahora, como cuarto máximo goleador empatado con Agus Medina (Albacete), Embarba (Almería), Andrés Martín (Racing de Santander), Carlos Fernández (Mirandés) y Dubasin (Sporting). Lo más llamativo es que ha lanzado 17 veces a puerta en los 12 partidos que lleva en Liga (seis como titular), lo que le da una ratio inferior a los tres disparos por cada gol que mete.

Coronando el pichichi de Segunda División, hay protagonismo del Racing de Santander con Villalibre y Jeremy, además del deportivista Zakaria. Curiosamente, registran siete dianas, únicamente una más respecto al punta blanquiverde.

Un gran estado de forma

Si bien Fuentes sigue sin ser del todo eficaz, todavía se mantiene fiel a su cita con el gol. Si no hubiese sido por el partido ante el Almería donde no pudo marcar, sus guarismos se extenderían a cinco partidos consecutivos viendo puerta con su gol ante la Cultural Leonesa.

Tras sumar su primera titularidad ante el Zaragoza, en los seis partidos que ha salido de inicio ha logrado cinco goles, argumentos más que suficientes para mantenerse como el punta de referencia. Aunque estuvo relegado al banquillo en el primer tramo de la temporada, su nivel ha sido una de las sorpresas más positivas en este buen estado de forma que atraviese la entidad cordobesista. Como principal catalizador de los goles del cuadro blanquiverde, Fuentes no estaba destinado a ser el protagonista del ataque del Córdoba tras la llegada de Sergi Guardiola.

Noticia Relacionada El Córdoba CF, en jaque defensivo ante el Deportivo por las bajas: sin lateral izquierdo Daniel Aragón Con Albarrán sancionado tras su expulsión en Málaga, Carlos Isaac es el único lateral del primer equipo disponible para la próxima cita liguera

La confianza inicial de Ania iba destinada al experimentado delantero manacorense en las primeras siete jornadas de liga. Aunque tenía el objetivo de hacer olvidar los diez goles de Antonio Casas, especialmente por su bagaje en Primera División, su falta de eficacia ha hecho que haya desaprovechado sus oportunidades.

Con un Guardiola que sigue sin estrenarse, ha sido Fuentes que, además de ser el delantero más efectivo, ha mejorado incluso los números del rambleño. Comparando sus números, el madrileño ha llegado a la cifra de seis goles en liga una jornada antes que Casas, todo ello en un periodo de tiempo mucho más reducido.

Números referenciales

Antonio Casas fue el delantero de referencia en la vuelta al fútbol profesional, lo que le permitió ser titular en doce partidos y disputar 941 minutos antes de lograr su sexto tanto. Respecto a Fuentes, el espada blanquiverde tuvo que esperar su oportunidad y en seis titularidades ha logrado la misma cifra anotadora en 578 minutos.

Gracias a su capacidad de desborde, el punta cordobesista ha destacado por su capacidad de generar ocasiones claras para anotar, sin embargo, a pesar de sus registros goleadores, una de sus tareas pendientes sigue siendo estar mucho más fino en los metros finales.

Noticia Relacionada Esto es lo que dice el acta de partido sobre la polémica expulsión de Albarrán Daniel Aragón El escrito refleja que el lateral blanquiverde vio la roja directa por «derribar a un adversario, evitando con su acción una manifiesta ocasión de gol»

A pesar de este aspecto, Fuentes ha demostrado que la apuesta por su fichaje en esta segunda etapa como blanquiverde no se ha tratado de un error. En este sentido, aunque todavía queda un largo camino, en esta dinámica al alza cada vez estará más cerca de igualar los grandes números que logró la campaña pasada con el Tarazona en Primera Federación y que le permitieron firmar como blanquiverde.