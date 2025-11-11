Suscríbete a
El Córdoba CF podrá contar con el portero Iker Álvarez, que no va convocado con Andorra

Aunque el combinado andorrano afronta esta semana dos partidos ante Albania y Finlandia, el meta estará disponible para el partido frente al Deportivo

Iker Álvarez y Carlos Marín: los números de un duelo intenso en la portería del Córdoba CF

Iker Álvarez captura un balón durante un encuentro de esta temporada
Iker Álvarez captura un balón durante un encuentro de esta temporada lof

Daniel Aragón

Córdoba

Aunque el Córdoba CF podía perder a Iker Álvarez para el partido de este domingo frente al Deportivo, finalmente la selección de Andorra ha decidido no convocarle. A pesar de que figuraba en la lista entre los posibles convocados para los partidos contra Albania ... y Finlandia, el guardameta blanquiverde estará desde este mismo miércoles a las ordenes del técnico blanquiverde Iván Ania.

