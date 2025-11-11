El Córdoba CF podrá contar con el portero Iker Álvarez, que no va convocado con Andorra

Aunque el Córdoba CF podía perder a Iker Álvarez para el partido de este domingo frente al Deportivo, finalmente la selección de Andorra ha decidido no convocarle. A pesar de que figuraba en la lista entre los posibles convocados para los partidos contra Albania ... y Finlandia, el guardameta blanquiverde estará desde este mismo miércoles a las ordenes del técnico blanquiverde Iván Ania.

Aunque ha sido siempre un habitual en la selección absoluta andorra -ha disputado todos los encuentros de clasificación al Mundial de 2026- el seleccionador Koldo Álvarez, y padre de Iker, ha decidido no contar con él para afrontar el último partido clasificatorio ante Albania, aunque ya no tenían posibilidades de clasificar a la cita mundialista.

Con esta noticia, el Córdoba no perderá finalmente a su talismán, puesto que en los siete partidos de liga que ha disputado, el cuadro blanquiverde nunca ha perdido. Gracias a su buen papel, los pupilos de Iván Ania han logrado tres victorias y cuatro empates cuando Iker se ha puesto los guantes.

✏️ LA LLISTA

⚽️ Selecció de Futbol

🏆 European Qualifiers

🇦🇩 Andorra - 🇦🇱 Albània

🗓️ Dijous, 13 de novembre

🕣 20.45h

🏟️ Nou Estadi de la FAF

📍 Encamp 🇦🇩

#⃣ #SomAndorra pic.twitter.com/t3TRxzERDT — Federació Andorrana de Futbol (@Fedandfut) November 11, 2025

Además, ha mantenido su portería a cero en dos ocasiones y ha encajado siete goles, lo que hace una media de un gol por partido. Por otro lado, este anuncio impide, a priori, a que Carlos Marín vuelva a la portería tras solo disputar el partido de Copa del Rey y el encuentro liguero ante la Cultural Leonesa ante la ausencia internacional de Iker.

Problemas en el lateral izquierdo

A pesar de que con esto solventan un problema, el Córdoba también tiene otro contratiempo por el 'Virus FIFA'. Y es que el ascenso meteórico de Marcelo Timorán le ha abierto de nuevo las puertas de la selección absoluta de Bolivia. El canterano blanquiverde vuelve a estar en los planes del seleccionador Oscar Villegas. Esto hace que Marcelo tenga la oportunidad nuevamente de sumar minutos con Bolivia con los amistosos ante Corea del Sur (14 de noviembre) y Japón (18 de noviembre), partidos que serán la antesala para la repesca mundialista.

Noticia Relacionada Córdoba CF-Deportivo: las dos mejores rachas de invictos se miden en El Arcángel Daniel Aragón El cuadro coruñés también encadenó ocho citas sin caer derrotado hasta su tropiezo en la novena jornada, por ello, los blanquiverdes pueden conseguir la racha más extensa como invicto de esta campaña

Sin el lateral izquierdo, Iván Ania tendrá que innovar dentro de su plantel ante las lesiones de Ignasi Vilarrasa y Juan María Alcedo, además de la sanción de Albarrán tras su expulsión ante el Málaga. Tal y como mostró en la cita ante el cuadro malagueño, una opción puede ser la de Álex Martín en el lateral derecho y desplazar a Carlos Isaac a la izquierda