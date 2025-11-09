Suscríbete a
Esto es lo que dice el acta de partido sobre la polémica expulsión de Albarrán

El escrito refleja que el lateral blanquiverde vio la roja directa por «derribar a un adversario, evitando con su acción una manifiesta ocasión de gol»

El Córdoba CF rescata un punto de oro en un frenético derbi en La Rosaleda (2-2)

Carlos Albarrán conduce un balón en el partido frente al Málaga
Daniel Aragón

Córdoba

Todavía siguen los nervios a flor de piel tras el agónico empate del Córdoba CF ante el Málaga en La Rosaleda. En un vibrante derbi andaluz, el desencadenante de la locura dentro del partido fue la expulsión del lateral blanquiverde Carlos Albarrán en ... el minuto 53. Una decisión ciertamente controversial por parte del colegiado Manuel Jesús Orellana Cid que incluso fue revisada por el videoarbitraje, pero que finalmente acabarían dejando con uno menos al cuadro cordobesista.

