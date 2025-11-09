Esto es lo que dice el acta de partido sobre la polémica expulsión de Albarrán

Todavía siguen los nervios a flor de piel tras el agónico empate del Córdoba CF ante el Málaga en La Rosaleda. En un vibrante derbi andaluz, el desencadenante de la locura dentro del partido fue la expulsión del lateral blanquiverde Carlos Albarrán en ... el minuto 53. Una decisión ciertamente controversial por parte del colegiado Manuel Jesús Orellana Cid que incluso fue revisada por el videoarbitraje, pero que finalmente acabarían dejando con uno menos al cuadro cordobesista.

Desgranando la jugada, David Larrubia comandó un veloz contragolpe por parte del conjunto blanquiazul que se dirigía al área del Córdoba. Ante esta tesitura, Albarrán llega a cortar la carrera del malagueño al trastabillarle y hace que se vaya al suelo. Acción por la que, si bien es cierto que podría ver visto la amarilla, el árbitro andaluz sorprendió con su decisión al mostrarle la roja directa a Albarrán, decisión muy discutida por los jugadores blanquiverdes sobre el verde.

Como está estipulado, el VAR puede entrar en este tipo de acciones y, de hecho, hizo que el partido estuviera parado unos minutos mientras deliberaban la acción desde la sala de videoarbitraje. Sin embargo, se mantuvo la decisión y el Córdoba tuvo que afrontar algo más de cuarenta minutos con un efectivo menos.

Esto motivaría a que el Córdoba optase por un defensivo 4-4-1 para apostar después por un 4-3-2, pero la baja del lateral natural de Badalona fue muy sensible y Rafa Rodríguez supo explotar esta ventaja para marcar un doblete para el bando costasoleño.

Fundamento de la expulsión

Tras lograrse finalmente el empate con los goles de un enchufado Adrián Fuentes y de un salvador Diego Bri en el minuto 100, ya solamente quedaba ver reflejado en el acta del partido el motivo de la polémica expulsión. Tal y como precisa el documento, Albarrán vio la roja directa por «derribar a un adversario, evitando con su acción una manifiesta ocasión de gol». Esto esclarece que, a criterio de Orellana Cid, el lateral era el último hombre de la zaga blanquiverde, aunque Fomeyem se encontraba en línea con su compañero en el momento de la falta y con cierta cercanía a la jugada.

Sobre esta expulsión, el técnico blanquiverde Iván Ania en la rueda de prensa posterior al partido fue sincero con la existencia de la infracción, pero relató que la roja es algo excesiva. «La revisión de la expulsión de Albarrán, desde el campo, me da la sensación de que sí es falta pero me parece que no es último hombre y si lo es tiene gente cerca, se está yendo hacia fuera Larrubia... Quizás con una amarilla se podía solucionar», narró un Iván Ania que relata, que hasta la expulsión de su jugador, estaban «cómodos».

Con esta baja sensible para el partido frente al Deportivo del próximo 16 de noviembre en El Arcángel, Iván Ania se queda únicamente con Carlos Isaac como lateral natural del primer equipo, ya que Alcedo no tiene alta de su operación y Vilarrasa sigue con el tratamiento de su pubalgia. Además, con la amarilla de Carracedo, el extremo blanquiverde vio su cuarta cartulina por lo que, junto a Rubén Alves y Kevin Medina, están bajo amenaza de perderse un partido si ven una nueva tarjeta.