Juicio 'caso saqueo del Córdoba': el director general de LaLiga dice que sancionaron al club «por el contrato de gestión de León de 500.000 euros»

El testimonio principal de la jornada del juicio del 'caso saqueo' del Córdoba CF SAD fue el del director general corporativo de LaLiga, Javier Gómez, que confirmó la desastrosa situación económica del club bajo la gestión del expresidente Jesús León y también una sanción que impusó su organismo a la entidad por el famoso contrato de gestión presidencial de medio millón de euros.

Las defensas también comenzaron a contar con sus peritos de parte. Uno de ellos, el economista Rafael Montes (en la imagen de esta información hablando con León), llegó a reconocer en su pericial que, efectivamente, León sacó un millón de euros de las cuentas del Córdoba CF y que, tras pasar por varias empresas propias, tuvieron como destino final el pago de uno de los plazos de la compraventa de acciones del club a Carlos González.

Incluso, el mismo perito, en defensa de los intereses de uno de los hermanos de León (Ildefonso), llegó a ver «plausible» que, durante la gestión del montoreño en el club, se arbitrase un sistema para llegar a pagar con 'dinero negro' los sobresueldos de determinados futbolistas por encima del tope salarial que establecía LaLiga.

Intensa jornada

La sala de vistas número 10 de la Ciudad de la Justicia de Córdoba acogió este miércoles la novena sesión del juicio del 'caso saqueo' del Córdoba CF en la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Córdoba, en el que la Fiscalía solicita 9 años y medio de prisión por la gestión del expresidente del club blanquiverde Jesús León por la supuesta comisión de cuatro delitos: administración desleal, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales.

También están acusados el director financiero y su mano derecha entonces (6 años y medio de cárcel), su esposa y presidenta de la Fundación de la entidad (2 años y medio de prisión) y dos de sus hermanos (4 años y medio de prisión; indemnización al Córdoba CF, respectivamente).

El director general de LaLiga, que compareció por videoconferencia, detalló que el club mantenía en el verano de 2018, tras varios meses de León en el club, «deudas con la Seguridad Social y Hacienda», por lo que el club se vio abocado a la contratación de «Alfredo García Amado» y, a partir de ahí, concretó que el director general «impulsó la venta de jugadores durante el año» que estuvo «para generar dinero y pagar las deudas pendientes». Por este motivo, vendió a tres jugadores de gran nivel como Javi Galán, Álvaro Aguado y Guardiola.

Tras ello, «en julio de 2019, después de pasar unos meses difíciles, se había puesto al día vendiendo jugadores y con esas ventas fueron afrontando deudas». Javier Gómez apuntó que el descenso de Segunda a Segunda B (ahora Primera Federación), que se produjo, era «un abismo económico» para el Córdoba y cualquier club.

Otro punto importante de la declaración de Gómez fue el expediente que se abrió al club por el contrato de servicios de apoyo a la gestión entre Grucal y el Córdoba CF. «Intervine sí», admitió, y explicó que «se abrió porque existía un contrato de Grucal, empresa de León» por unos servicios de gestión «que tenían un precio de 500.000 euros», pero «no había estudio de precio de transferencia, que es obligatorio para respetar el precio de mercado; se pasó a legal para ver si había motivos de sanción». Más tarde, confirmó que «se sancionó al club» con 3.000 euros «por ese expediente».

Sobre los supuestos sobresueldos en 'dinero B' por encima del tope salarial de algunos jugadores del equipo que consiguió la permanencia en la temporada 2017-2018, el director general de LaLiga comentó que «detectamos que había pagarés a jugadores de los que no estaba reportando información el club a LaLiga», pero sentenció que «no se encontró que se pagaron de las cuentas del club», desmontando la tesis, según su versión, de la existencia de este sobrecoste de los futbolistas en el que las defensas pretenden justificar las salidas de dinero del club a empresas de León o sus hermanos.

Perito económico de las defensas

La novena sesión también dio para una extensa intervención pericial del economista Rafael Montes. Una pericial a petición de las defensas (León, Madueño, Ildefonso León y José María León) con sus respectivos informes y conclusiones.

De la intervención de Montes destacan tres cuestiones. De un lado, su contundente afirmación sobre la libertad que, a su juicio, el acusado Jesús León podía tener para «disponer de dinero para pagar el colegio de los niños» o «cualquier cosa» que quisiera, ya que partía de la base de que «era una caja única», puesto que todas las empresas entre las que se traspasaba dinero o prestaba «eran suyas». La afirmación tuvo una conclusión defensiva al final: «Podía quemar la empresa si quería, pero si un euro pertenecía a algún socio minoritario, antes tenía que devolver ese euro».

Otro aspecto curioso de su declaración fue cuando, según su trazabilidad, confirmó punto por punto cómo «el millón que salió del Córdoba» fue a parar a distintas empresas de León (las dos Grucal y Aglomerados) antes de «destinarse a pagar a Azaveco» el primer millón de euros aplazado de la compraventa de acciones del Córdoba CF. Es decir, que el testigo de parte de la defensa de León confirmó la tesis de la Fiscalía y las acusaciones de que el dinero del Córdoba CF se usó precisamente para comprar las acciones del club. De hecho, la Fiscalía renunció a preguntarle sobre este punto tras su pericial.

El informe de Rafael Montes respecto a los sobresueldos en efectivo a los jugadores para evitar el tope salarial de LaLiga en sus nóminas también llamó la atención. Apoyaba la tesis de la defensa de Ildefonso León, pero a la vez supondría la comisión de al menos alguna irregularidad fiscal: pagar con 'dinero negro' que, por tanto, no se declararía, amén de vulnerar el control económico de LaLiga y sus normas para competir. Montes explicó que «el Córdoba CF» hizo pagos a las empresas «Mencia Project y GlobalTecnia, que, al día siguiente o el mismo día, disponía de ese dinero en efectivo», con el hermano de León de administrador, a la vez que «los jugadores tenía pagarés que no reclamaron». Su conclusión «plausible» fue «ni el dinero se volatilizó ni los pagarés tampoco», por lo que consideró que «regresaba al club», ya que estimó que se destinaba a abonar los sobresueldos en B de los futbolistas. De hecho, incluso llegó a admitir que se pudieron emitir desde estas empresas «facturas» al Córdoba que no tenían el destino o servicio que reflejaban.

También compareció un agente de la Guardia Civil como perito. Se ratificó en los dos informes completos que hay sobre la instrucción. Igualmente, apareció la pericial de la psiquiatra de Isabel Madueño. Curiosamente, concluyó que la expresidenta de la Fundación «depende de su marido para la toma de decisión habitualmente», aunque dejó constancia de que «no está incapacitada para hacerlo», al contrario, tiene capacidad para tomar sus decisiones, aunque generalmente cede esa responsabilidad a Jesús León. También compareció brevemente como testigo el responsable de protocolo del Córdoba CF, Francisco Aguilera, que aseguró que «no» había visto nunca transportar bolsas de plástico en el club, supuestamente, con dinero efectivo dentro.

En la novena sesión del juicio también estaba prevista la declaración de otros tres testigos. Entre ellos, la viuda del exfutbolista del Córdoba CF José Antonio Reyes. Llegó a presentarse en la Ciudad de la Justicia de Córdoba tras viajar para realizar su testifical, pero la defensa jurídica de Ildefonso León, finalmente, renunció a la testigo, Noelia López.

Igualmente, la defensa de León renunció al testimonio del ex vicepresidente del Córdoba CF Javier Jiménez, tras no presentarse por encontrarse en el extranjero. Además, se pospuso la declaración del exdefensa del Córdoba Jesús Valentín, para intentar localizarlo para su citación. Ahora es jugador del Mensajero.

La próxima sesión del procedimiento abreviado se celebrará este viernes a partir de las 10.00 horas y contará con, al menos, cinco testigos. Los dos propuestos por la Fiscalía y las acusaciones son el administrador concursal Francisco Estepa y el administrador judicial Javier Bernabéu. Los tres de las defensas son el presidente de LaLiga, Javier Tebas, el ex director corporativo del Córdoba Andrés Delgado además de Alicia Martínez.

Por último, el tribunal de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial tratará de recolocar para este día el testimonio de la contable del Córdoba CF, Rosa Agredano, y de Carlos del Corral, que no pudieron atenderse en sesiones anteriores.