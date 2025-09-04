Iván Ania (Córdoba CF), sobre los árbitros: «Nos sentimos perjudicados y no sólo de esta temporada»

El entrenador del Córdoba CF, Iván Ania, ha señalado que el equipo blanquiverde se siente «perjudicado» por las actuaciones de los árbitros, una situación que ha incidido en que ya viene desde la pasada temporada. En la rueda de prensa de este jueves previa al partido ante el Castellón, el técnico asturiano también ha explicado que cree que el mercado de fichajes ha sido «bueno» para mejorar la plantilla respecto la campaña pasada y que ahora mismo el equipo tiene «mejores sensaciones que puntos» en la clasificación.

Noticia Relacionada Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF - CD Castellón Lorenzo Estepa Los blanquiverdes buscarán la primera victoria de la temporada ante su afición

Sobre los arbitrajes y las decisiones del VAR (especialmente polémicas ante el Sporting de Gijón y frente al Valladolid), Ania ha apuntado sin tapujos que «nos sentimos perjudicados, y no sólo de esta temporada, sino también de la pasada». Ha seguido la línea del club, que ha elevado una queja formal al CTA. Igualmente, la Federación de Peñas prepara una pañolada ante el Castellón como medida de protesta. Al respecto, ha apuntado «tenemos que estar ajenos a la protesta del público».

El preparador cordobesista, en cuanto al mercado de fichajes, cree «hemos agitado mucho el árbol, unas veces porque el club no contaba con ellos y otras porque los jugadores se han marchado o han sido traspasados». A su juicio, «el mercado ha sido bueno» para el equipo, puesto que «hemos reforzado todas las posiciones, las tenemos todas duplicadas e incluso algunas triplicadas».

El último en llegar ha sido internacional español sub-20 Jan Salas, cedido por el Mallorca el último día del mercado. «He hablado con él por teléfono, pronto se incorpora con nosotros y será uno más a sumar, a elevar el nivel de la plantilla y uno más a competir».

Ania, precisamente, esta semana tendrá las bajas de Salas y el portero Íker Álvarez, convocados por España y Andorra, respectivamente. Además, Adilson será la única ausencia por lesión. Vuelven Bri y Alves. «Es un orgullo que un jugador del Córdoba sea convocado por su selección; sabíamos que íbamos a estar cinco o seis ventanas internacionales sin Íker Álvarez; de Jan tenemos que esperar a su convocatoria definitiva para el Mundial sub-20 para saber cuánto tiempo no estará disponible», ha dicho sobre los internacionales.

Análisis del rival

El Córdoba CF buscará este viernes (21.30 horas, El Arcángel) la primera victoria de la temporada, tras un empate y dos derrotas en las tres primeras jornadas. Ania ha analizado así al rival: «No tiene nada que ver el Castellón de Primera Federación o el del año pasado, ya que tiene jugadores nuevos y otro entrenador; tienen una propuesta de menos riesgo, pero sigue siendo muy buen equipo; tenemos una rivalidad directa desde Primera RFEF porque nos jugamos el campeonato con ellos».

Noticia Relacionada El Córdoba CF aumenta la media de edad, aunque sigue siendo de las plantillas más jóvenes Lorenzo Estepa Los blanquiverdes cierran la ventana de fichajes elevando el promedio de años hasta los 26

Para el entrenador asturiano es vital conseguir la primera victoria del curso, ya que «los dos equipos tenemos mejor sensación que puntos». Según Ania, «en Valladolid estuvimos más sólidos en defensa que en ataque; tenemos que crecer como equipo y con la portería a cero es mucho más fácil conseguir los resultados; defensivamente dimos un paso importante y ahora tenemos que dar un paso al frente ofensivo». En esta línea, ha añadido que «tenemos que ser muy fuertes como local y espero que seamos competitivos en cualquier situación».

Del Castellón, Iván Ania espera que «quizás vaya a hacer algo alternativo» en su juego habitual, ya que «tienen jugadores para jugar directo; tiene un modelo muy definido, pero puede que se protejan para saltar nuestra presión».