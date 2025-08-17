Horario y dónde ver por televisión el Sporting de Gijón - Córdoba CF

El Córdoba debuta en la temporada 2025-2026 con un duelo ante el Sporting de Gijón. Una primera prueba exigente en la que el equipo de Iván Ania pretende empezar con buen pie la liga. Cerrará la primera jornada de liga tras ver los resultados de sus rivales este curso en la categoría de plata.

Tras una pretemporada de dudas, el equipo blanquiverde quiere demostrar su verdadero potencial en El Molinón. Con más de diez caras nuevas, el Córdoba afronta un nuevo curso en el que intentará mejorar los resultados del año anterior, cuando logró una permanencia holgada e incluso fantaseó con la opción de jugar el play off de ascenso.

Dónde ver el Sporting de Gijón - Córdoba: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El choque entre el conjunto blanquiverde y el asturiano, correspondiente a la primera de liga de la Liga Hypermotion (Segunda División), será retransmitido por su propio canal de liga. Ahora, la Segunda División cuenta con un canal propio, LaLigaHypermotion TV, que se comercializa en la mayoría de los operadores de España: Movistar+, DAZN, Vodafone, Orange o Amazon Prime, entre las más populares. También lo ofrece PTV Córdoba a través de su plataforma Zapi.

Noticia Relacionada Monterrubio: «Estaremos atentos al mercado por si se presenta alguna oportunidad» Lorenzo Estepa El CEO del Córdoba CF se mostró orgulloso de «tener disponibles a todos los jugadores en el punto de vista administrativo»

A qué hora es el Sporting de Gijón-Córdoba: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Córdoba y el Sporting de Gijón se enfrentan este lunes 18 de agosto a las 19.00 horas en el estadio de El Molinón. Habrá afición blanquiverde en las gradas, en el primer desplazamiento del año para los más fieles.

Cómo seguir el Sporting de Gijón-Córdoba

El encuentro de los blanquiverdes se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde ABC Córdoba de manera gratuita, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de la LaLigaHypermotion TV previo pago de la cuota elegida en la operadora. En nuestra web, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de Segunda División