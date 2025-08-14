Monterrubio: «Estaremos atentos al mercado por si se presenta alguna oportunidad»

El Córdoba CF presentó en la mañana de este jueves a Ignasi Vilarrasa, su último fichaje. Estuvo acompañado, como es habitual, por Juanito y Monterrubio, director deportivo y CEO de la entidad respectivamente. Ambos analizaron el final del mercado de traspasos y repasaron la actualidad del conjunto blanquiverde.

A cuatro días para el debut frente al Sporting de Gijón, Fernández Monterrubio afirmó que «tenemos a todos los jugadores inscritos para el comienzo liguero, en el aspecto administrativo». Viendo cómo están sufriendo otros clubes, se mostró muy satisfecho por esta situación.

El CEO de la entidad desveló que desde el club «seguimos atentos al mercado, si se presenta alguna oportunidad, intentaremos estar ahí». Además, se personó en contra de que este siga activo en el transcurso de la competición. El dirigente blanquiverde repitió que es probable que haya salidas en calidad de cesión de «jugadores que no puedan contar con minutos en el primer equipo».

Sobre posibles salidas, el CEO de la entidad volvió a afirmar «no tenemos ninguna oferta por ningún jugador». Además, se mostró orgulloso de «haber amarrado bien los contratos y habernos protegido bien deportivamente ante diferentes situaciones». Por lo que todo parece indicar que no habrá salidas en forma de traspaso en estas últimas semanas de mercado.

Juanito se mostró muy satisfecho por cómo ha ido el mercado de fichajes, el director deportivo señaló que «este año tenemos la plantilla más larga, el curso pasado era más corta y sufrimos muchas lesiones. Hay que ir renovándose. Estamos muy contentos, ahora el trabajo lo marcará el verde, sin ir a largo plazo, partido a partido. Tenemos que demostrar que somos el Córdoba y venimos con ese hambre».

Sobre el número de entradas para las jornadas ligueras que se pondrán a la venta, Monterrubio señaló que «no llegarán a 2000, y sin disponibilidad en los fondos». Estas estarán disponibles para el partido frente a la UD Las Palma a partir del día 20 de agosto.