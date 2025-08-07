George Andrews se convierte en el cuarto cedido del Córdoba CF

El Córdoba CF continúa con la 'operación salida' y despide a George Andrews, que se va al CE Europa de Barcelona. El hispano-británico se convierte en el cuarto jugador que se marcha en calidad de préstamo a Primera RFEF. El extremo buscará en el Europa curtirse en una categoría superior a la que disputó la pasada temporada en el Atlético Baleares. En principio, volverá el próximo año a la disciplina blanquiverde.

Andrews llegó a principios del mes de julio para realizar la pretemporada con el primer equipo del Córdoba CF, aunque en principio se anunció como un fichaje para el filial blanquiverde. Durante la misma, el extremo ha contado con bastantes minutos en los amistosos disputados, disputando los tres partidos que se ha jugado hasta ahora.

Noticia Relacionada Fernández Monterrubio: «Habrá 5 o 6 jugadores cedidos del Córdoba CF en Primera RFEF» Lorenzo Estepa El CEO de la entidad ha revelado que habrá más movimientos durante el mercado de fichajes

Con su salida del conjunto blanquiverde, Andrews se convierte en el cuarto jugador cedido a Primera Federación. Se suma a Mariano Carmona, que jugará en el Alcorcón; Mati Barboza, Atlético Madrileño; y Ramón Vila, Eldense. Como expresó Monterrubio, la intención del club es buscar que los futbolistas que no cuenten con minutos en el primer equipo y tengan un gran potencial, salgan a otros clubes en forma de préstamo.

Andrews llegará al Europa catalán para volver a jugar en Primera Federación, categoría que ya disputó con el Atlético Baleares en la temporada 2023-24. El joven extremo de tan solo 20 años, tratará de curtirse en una competitiva liga que cuenta con grandes equipos. El club ha preferido que el jugador se marcharse a la categoría de bronce antes que en el filial blanquiverde, que está en Tercera RFEF.