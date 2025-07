El central del Córdoba CF Mati Barboza sale cedido al Atlético de Madrid B en busca de minutos

El Córdoba ha hecho oficial lo que ya era un secreto a voces: Mati Barboza, cedido al Atlético de Madrid B. Ambos clubes han alcanzado un acuerdo para que el central juegue la temporada 2025-226 en el filial rojiblanco que compite en Primera Federación.

No será la única salida en forma de cesión tal y como avisó el CEO Antonio Fernández Monterrubio. No deben «sorprender» este tipo de operaciones con jugadores prometedores, pero «a los que no podemos garantizar minutos este año». Primero fue el portero Ramón Vila, ahora Mati Barboza, y todavía queda mercado por delante.

El malagueño renovó con el Córdoba CF hasta 2027 a principios de año, cuando no había tenido prácticamente participación por culpa de las lesiones. De esta manera, el club reafirmaba su apuesta por un jugador joven que había rendido a gran nivel en la tercera categoría del fútbol español, disputando más de 1200 minutos y siendo pieza clave en el Play Off de ascenso.

La primera temporada de Mati Barboza en el fútbol profesional ha estado marcada por las lesiones. Tras una gran fase final en la que consiguió el ascenso y se hizo un hueco en la primera plantilla del Córdoba CF, el malagueño no pudo estar a las órdenes de Iván Ania durante gran parte de la pasada campaña por culpa de los continuos problemas musculares.

El central solo disputó 121 minutos entre todas las competiciones. Partió dos veces desde el once inicial: frente al Elche CF, donde completó todo el partido, y frente al Olot en Copa del Rey, encuentro en el que se tuvo que retirar antes del minuto 20 por una lesión que posteriormente derivó en la operación que tuvo lugar a principios de marzo en Barcelona para evitar que se repita este calvario de lesiones que ha sufrido el jugador.