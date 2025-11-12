El Córdoba CF presume de pegada: hasta nueve jugadores distintos han logrado anotar

Con el agónico tanto de Diego Bri ante el Málaga, el ilicitano se convierte en el noveno goleador del Córdoba CF en esta temporada. Con la mejora de la efectividad de cara a puerta, el plantel cordobesista ha demostrado que tiene el gol en ... sus botas, lo que les ha hecho convertirse en uno de los cuadros que más jugadores han visto puerta a la hora de lograr sus dieciocho dianas.

En comparación con todos los conjuntos de Segunda División, los blanquiverdes son el segundo equipo de la competición, junto a Valladolid, Almería, Eibar y Huesca, en el que más futbolistas diferentes han perforado la mallas. Liderando esta estadística se encuentra el Granada con diez efectivos.

Hombre por hombre, el goleador más destacado del Córdoba es Adrián Fuentes. Tras su irrupción en la titularidad, el madrileño es actualmente uno de los delanteros de moda de Segunda División gracias a sus seis goles. Su acierto a la hora de generarse ocasiones ha permitido que sea el quinto máximo goleador de la categoría, a solo un tanto de igualar a los atacantes Zakaría (Deportivo), Villalibre (Racing), Jeremy (Racing) y Embarba (Almería). Aunque el papel de Fuentes es notorio, doce goles han estado repartidos entre otros ochos jugadores blanquiverdes.

En este sentido, el siguiente en la lista de goleadores del Córdoba es Jacobo con tres dianas. Aunque su primer tanto ante el Sporting no evitó la derrota final, el resto de sus tantos han brindado puntos para el cuadro cordobesista. Su acierto desde el punto de penalti comandó la remontada ante el Castellón y, curiosamente, su último gol también llegó desde los once metros para materializar el empate final ante el Almería.

Goles solitarios pero vitales

Tras estos dos jugadores, ningún jugador ha sido capaz de ver puerta en más de una ocasión, pero sus participaciones han sido determinantes. En la zaga, Ignasi Vilarrasa y Rubén Alves fueron los encargados de abrir el marcador frente a Racing de Santander y Albacete respectivamente.

Mismo caso ocurre en la medular, donde el tanto de Dani Requena puso la primera piedra en la victoria frente al Ceuta. Sobre la línea ofensiva, Dalisson fue el más destacado en Anoeta gracias a su tanto ante la Real Sociedad B, partido que se encomendaba a una derrota del Córdoba si no hubiese sido por el latigazo del hispano-brasileño. Carracedo, desde los once metros, también rescató un punto en el último minuto ante el Racing de Santander.

Mucho más crucial fue el único tanto de Kevin Medina como blanquiverde ante el Castellón. El malagueño estuvo atento para empujar un rechace del guardameta Abedzadeh y lograr así el primer triunfo de la temporada. Por último, el caso más reciente es de Diego Bri.

Tras no gozar de mucho protagonismo, el ilicitano fue protagonista ante el Málaga con su gol en el minuto 100 al rematar un centro-chut de Rubén Alves. Un remate lleno de fe y pundonor que permite al Córdoba seguir con su racha de ocho partidos como invicto.

Con dieciocho tantos en total, dos de ellos fueron autogoles, las cifras goleadoras se han disparado. Más concretamente, el Córdoba actualmente es el sexto equipo más logra ver puerta, junto a Sporting y Real Sociedad. Burgos (19). Albacete (20), Deportivo (24), Almería (24) y Racing (29) coronan esta tabla.